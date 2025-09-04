Christian Cueva aprovechó su estadía en Perú para disfrutar tiempo con sus hijos y acompañar a su pareja Pamela Franco en una presentación en Barranco. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su presencia, sino el inesperado comentario que le dedicó la cantante en pleno show. "Ya no es el cervecero, porque ahora toma agua, dice", expresó entre risas, dejando en evidencia el cambio de hábito del futbolista.

Durante su show, Pamela Franco invitó a futbolista del Emelec de Ecuador a subir al escenario para bailar juntos y animar al público, "¡Qué venga mi pareja!", exclamó, pero el jugador prefirió quedarse en su asiento, donde solo atinó a observar su presentación junto con Yolanda Medina.

Pamela Franco se 'burla' de Christian Cueva y su cambio tras regresar a Perú

El cambio de Christian Cueva se notó rápidamente, pues en anteriores presentaciones solía compartir con Pamela Franco bailando y hasta levantando un vaso de cerveza al ritmo de la canción 'El cervecero'. Sin embargo, esta vez se mostró reservado, evitando cualquier exposición en el escenario y limitándose a beber agua durante la velada.

En medio del show, Pamela Franco lanzó frases de desamor que parecían tener dedicatoria. "Que todos me quieren, pero en su mundo sueña con ella", dijo antes de entonar una canción romántica. La reacción del futbolista no fue distinta: serio y sin responder al juego escénico de su pareja.

Christian Cueva reacciona al ser consultado por posible compromiso con Pamela Franco

Tras finalizar la presentación, la pareja se retiró del local por la puerta trasera para evitar interrogantes incómodas. Aun así, fueron interceptados por la prensa que insistió en preguntar sobre una posible pedida de mano que, según rumores, habría ocurrido en un exclusivo restaurante de la Costa Verde.

Lejos de confirmar o negar, Christian Cueva optó por responder de manera escueta, aunque dejando abierta la especulación: "Es amor, chicos", declaró con una sonrisa, sin dar mayores detalles sobre el supuesto compromiso.