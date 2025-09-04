HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Espectáculos

Pamela Franco se 'burla' de repentino cambio de Christian Cueva en pleno concierto: "Ahora toma agua"

Pamela Franco expuso el cambio de hábitos de Christian Cueva, quien ahora evita la cerveza tras regresar al Perú para reencontrarse con sus hijos.

Christian Cueva acompañó a Pamela Franco en su show. Foto: composición LR/difusión/América TV
Christian Cueva acompañó a Pamela Franco en su show. Foto: composición LR/difusión/América TV

Christian Cueva aprovechó su estadía en Perú para disfrutar tiempo con sus hijos y acompañar a su pareja Pamela Franco en una presentación en Barranco. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su presencia, sino el inesperado comentario que le dedicó la cantante en pleno show. "Ya no es el cervecero, porque ahora toma agua, dice", expresó entre risas, dejando en evidencia el cambio de hábito del futbolista.

Durante su show, Pamela Franco invitó a futbolista del Emelec de Ecuador a subir al escenario para bailar juntos y animar al público, "¡Qué venga mi pareja!", exclamó, pero el jugador prefirió quedarse en su asiento, donde solo atinó a observar su presentación junto con Yolanda Medina.

PUEDES VER: Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: 'Súper orgullosa'

lr.pe

Pamela Franco se 'burla' de Christian Cueva y su cambio tras regresar a Perú

El cambio de Christian Cueva se notó rápidamente, pues en anteriores presentaciones solía compartir con Pamela Franco bailando y hasta levantando un vaso de cerveza al ritmo de la canción 'El cervecero'. Sin embargo, esta vez se mostró reservado, evitando cualquier exposición en el escenario y limitándose a beber agua durante la velada.

En medio del show, Pamela Franco lanzó frases de desamor que parecían tener dedicatoria. "Que todos me quieren, pero en su mundo sueña con ella", dijo antes de entonar una canción romántica. La reacción del futbolista no fue distinta: serio y sin responder al juego escénico de su pareja.

PUEDES VER: Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: 'Siempre creí en ti'

lr.pe

Christian Cueva reacciona al ser consultado por posible compromiso con Pamela Franco

Tras finalizar la presentación, la pareja se retiró del local por la puerta trasera para evitar interrogantes incómodas. Aun así, fueron interceptados por la prensa que insistió en preguntar sobre una posible pedida de mano que, según rumores, habría ocurrido en un exclusivo restaurante de la Costa Verde.

Lejos de confirmar o negar, Christian Cueva optó por responder de manera escueta, aunque dejando abierta la especulación: "Es amor, chicos", declaró con una sonrisa, sin dar mayores detalles sobre el supuesto compromiso.

Notas relacionadas
Vanessa Pumarica revela gritos y reclamos de Christian Cueva en tensa llamada tras aconsejar a Pamela Franco replantear su relación

Vanessa Pumarica revela gritos y reclamos de Christian Cueva en tensa llamada tras aconsejar a Pamela Franco replantear su relación

LEER MÁS
Pamela López responde tajante si permitirá que Pamela Franco acompañe a Christian Cueva cuando salga con sus hijos

Pamela López responde tajante si permitirá que Pamela Franco acompañe a Christian Cueva cuando salga con sus hijos

LEER MÁS
Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS
Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

LEER MÁS
Magaly critica el monto que Pamela López pide a Christian Cueva por la pensión de sus hijos: "Ni que fuera Messi"

Magaly critica el monto que Pamela López pide a Christian Cueva por la pensión de sus hijos: "Ni que fuera Messi"

LEER MÁS
Josetty Hurtado, hija de Chibolín, presume la compra de lujoso departamento en zona exclusiva de Las Vegas: "La casa de nuestros sueños"

Josetty Hurtado, hija de Chibolín, presume la compra de lujoso departamento en zona exclusiva de Las Vegas: "La casa de nuestros sueños"

LEER MÁS
Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota