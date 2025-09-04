Christian Cueva pide ayuda urgente y realiza grave denuncia en redes sociales

Christian Cueva se encuentra en Perú visitando a sus hijos con Pamela López y viéndose con Pamela Franco, su pareja. Foto: Composición LR/ATV.

Christian Cueva vio afectada su tranquilidad emocional durante su corta estancia en Lima, donde visitó a sus hijos con Pamela López y pasó tiempo con su pareja, Pamela Franco. El futbolista recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente a un usuario que está suplantando su identidad en TikTok, utilizando sus fotografías y escribiendo a múltiples mujeres.

"Atención. Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas. Ayúdenme a reportar esta cuenta. Muchas gracias”, compartió Cueva en sus historias de Instagram, adjuntando una captura de pantalla de una conversación entre el suplantador y una usuaria llamada ‘Belén’.

Christian Cueva pide a sus seguidores que reporten cuenta que suplanta su identidad

En su mensaje, Christian Cueva solicitó a sus seguidores que reporten de manera inmediata la cuenta de TikTok que viene usurpando su identidad, ya que esto podría generarle problemas en el futuro con actual pareja, Pamela Franco.

El futbolista aún permanece en Lima debido a la la suspensión de la liga ecuatoriana por los partidos clasificatorios al mundial entre selecciones. Durante su estadía en la capital, logró reencontrarse con sus hijos tras mucho tiempo, gracias a la conciliación con Pamela López sobre el régimen de visitas a los tres menores.

Además, aprovechó para asistir a un recital de Pamela Franco en Barranco, aunque evitó pronunciarse sobre los rumores de matrimonio con la cantante de cumbia.

Pamela López revela que desbloqueó a Christian Cueva para poder conversar

Pamela López fue entrevistada por Magaly Medina y contó el sorprendente gesto que tuvo para que Christian Cueva pudiera ver a sus hijos. La trujillana reveló que, pese a todas las agresiones e insultos que vivió a su lado, decidió desbloquear de sus redes sociales al padre de sus hijos para retomar la comunicación y coordinar el régimen de visitas.

“Tuve que desbloquearlo para poder tener la comunicación como padres. Me escribió para decirme que los iba a recoger (a sus tres hijos) y también los dejó”, contó López.