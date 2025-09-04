HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿Perú irá sí o sí al próximo Mundial? El inédito formato que tendrían las Eliminatorias 2030 con menos equipos

A pesar de que aún no está confirmado, las Eliminatorias Sudamericanas 2030 podrían jugarse con menos selecciones. Conoce el motivo de esta medida que implementaría la Conmebol.

El Mundial 2030 se jugará en 6 países distintos. Foto: composición LR/difusión
El Mundial 2030 será un evento único en la historia. Para esta próxima edición de la fiesta del fútbol, la FIFA decidió que se dispute en seis países de tres continentes diferentes. España, Portugal y Marruecos serán las naciones principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán tres partidos inaugurales. Esto último porque se busca conmemorar los 100 años de la primera Copa del Mundo en los libros de este deporte. Evidentemente, este inédito formato provocará algunos cambios en la lucha por los cupos y podría "beneficiar" a la selección peruana.

En Sudamérica, un asunto que despierta interés es cómo se desarrollarán las Eliminatorias para el 2030. Al contar con tres países ya clasificados, la incógnita recae en si se jugarán las 18 fechas o cómo será el nuevo calendario. A continuación, conoce cómo podría disputarse las plazas para el siguiente Mundial.

El posible nuevo formato para las Eliminatorias Sudamericanas 2030

Uno de los temas a resolver de cara al Mundial 2030 es cuántos lugares tendrá Sudamérica en la competencia. Desde la ampliación del torneo a 48 selecciones en 2026, la Conmebol dispone de seis cupos directos más uno para repechaje. Sin embargo, con Argentina, Uruguay y Paraguay asegurados por su condición de sedes inaugurales, surge la alternativa de que se mantenga la misma cantidad de plazas.

Esto incrementaría de manera significativa las posibilidades de clasificación para la mayoría de equipos de la región. En medio de este panorama, el periodista Gastón Edul, explicó que Argentina, Uruguay y Paraguay no jugarán las Eliminatorias 2030 por ser las sedes. En este sentido, en caso se mantengan la cantidad de cupos, la selección peruana ampliaría sus posibilidades de ir al próximo Mundial.

De manera adicional, la Conmebol presentó una iniciativa para que el Mundial 2030 tenga un sello único: llevar el certamen a 64 participantes de forma extraordinaria. Si la propuesta prospera, no solo crecería la cantidad de clasificados, sino que también Sudamérica podría recibir más lugares. No obstante, la medida ha despertado controversia, ya que implicaría un campeonato con cerca de 128 compromisos.

¿Cuándo iniciará el Mundial 2030?

Respecto al Mundial, está definido que los encuentros inaugurales se disputarán en Argentina, Uruguay y Paraguay a comienzos de junio de 2030, con fechas preliminares el 8 y 9.

Luego, la cita mundialista se trasladará a España, Portugal y Marruecos, sedes donde se jugarán la fase de grupos, las rondas eliminatorias y la gran final. El certamen se desarrollará hasta el 21 de julio.

