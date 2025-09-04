Jorge Fossati elogia a la selección peruana y recuerda su época como DT del equipo: "No me faltó nada"
El técnico de Universitario elogió la hinchada peruana, recordando su anterior etapa con la selección nacional y la importancia del partido en Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas.
Jorge Fossati rompió su silencio previo al crucial partido entre Perú y Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. El entrenador de Universitario analizó el picante duelo que se viene en el Sin duda, el 'Nono' conoce muy bien el fútbol 'charrúa' y también recuerda con nostalgia su paso por la selección nacional. La experiencia que vivió con ambos equipos le sirvió de mucha experiencia.
El técnico de 72 años la tiene clara y considera que el cuadro peruano gastará su última bala para soñar con el repechaje. Es importante destacar que matemáticamente tiene mínimas chances, aunque depende de una serie de combinaciones y triunfos contundentes en las últimas 2 fechas de Eliminatorias.
¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su paso por la selección peruana?
El DT 'crema' calentó la previa del Perú vs Uruguay por Eliminatorias. "Perú no tiene margen de error, Uruguay tiene menos presión en cuanto a la tabla de posiciones. Puede ser un partido muy parejo, Uruguay tiene 5 importantes bajas. Perú llega en condiciones de hacerle un buen partido a Uruguay y tratará de amargarle la noche a Uruguay", reveló el 'Nono' en Sport 890.
Posteriormente, el estratega uruguayo se rindió ante la hinchada nacional. "Hay pocas aficiones tan hinchas de su Selección, como la peruana. En mi paso por la Selección (de Perú) no me faltó nada para trabajar en cuanto a logística", enfatizó el campeón con Universitario.
¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?
El encuentro entre Perú y Uruguay se juega hoy a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.
¿Dónde ver Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?
En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable. Además, de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV APP.
Alineaciones Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026
Óscar Ibáñez va por el golpe con una mezcla de experiencia y juventud ante la favorita Uruguay liderada por Rodrigo Bentancur. El duelo será muy peleado en el centro del campo, aunque la ausencia de Carlos Zambrano y de Andy Polo podría pasar factura.
- Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.
- Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.