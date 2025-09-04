A poco del partido entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias 2026, uno de los temas que más se discutió fue el recambio que necesita la Bicolor con miras al próximo certamen clasificatorio. En ese sentido, desde diversos sectores se mencionó que Felipe Chávez, futbolista que realizó la reciente pretemporada con el Bayer Múnich, pudo contar con una oportunidad en la convocatoria de Óscar Ibáñez.

Al ser consultado por el joven volante de 18 años, Ernesto Arakaki, exdirector de menores de la FPF, expresó un fuerte comentario sobre los que piden citar a jugadores con raíces peruanas que militan en Europa.

Arakaki sobre la ausencia de Felipe Chávez y otros 'europeos'

"A veces somos medio acomplejados. Siempre creemos que lo de afuera es mejor. Nosotros, que vivimos acá, conocemos nuestra idiosincrasia, nuestras carencias, debemos ser capaces de plantear soluciones a las cosas", manifestó en diálogo con 'Pase Filtrado'.

El exjugador de Alianza Lima resaltó las cualidades de Felipe Chávez y señaló que estuvo en su consideración durante su paso por la FPF; sin embargo, indicó que el tema de 'pedir extranjeros' es algo que no solo ocurre en las divisiones menores.

"Aparece un chico en algún lugar... No digo por el caso de Felipe Chávez, que es un chico que nosotros también seguíamos, pero así trajimos chicos que estaban en equipos grandes o en tal zona que no necesariamente son mejores que los nuestros. Lo mismo pasa con los técnicos, que hay que traerlos de aquí o de allá", indicó.

"Es parte de nuestra responsabilidad permitirlo, algo no estamos haciendo bien para que vean soluciones afuera y no adentro. Lo mismo pasa con estos chicos. Seguramente es un buen jugador (Chávez), pero el fútbol sudamericano se juega distinto al de afuera", agregó sobre la promesa del Bayern Múnich.

¿Felipe Chávez quiere jugar por la selección peruana?

El no llamado de Chávez para el Sudamericano Sub-20 de inicios de año despertó una serie de dudas sobre si el mediocampista mantiene el deseo de representar a la selección peruana. Al respecto, Carlos Silvestri, actual técnico del combinado nacional, habló sobre la postura del jugador del Bayern.

"Felipe Chávez puede estar en la selección. Quisimos contar con él, hicimos todo lo posible, pero apareció con el equipo principal y quiso mostrarse en el plantel profesional. Ya hablé con él, hay interés y seguramente más adelante veremos de poder contar con él", mencionó para Radio Ovación.