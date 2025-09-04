HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

"A veces somos acomplejados": Ernesto Arakaki sobre la ausencia de Felipe Chávez y otros 'europeos' en la selección peruana

Antes de la convocatoria de Óscar Ibáñez, desde diversos sectores se pidió la presencia de Felipe Chávez, jugador del Bayern Múnich, con miras a un recambio generacional en la selección peruana.

Felipe Chávez se formó en las divisiones menores del Bayern Múnich. Foto: composición LR/Pase Filtrado/FPF
Felipe Chávez se formó en las divisiones menores del Bayern Múnich. Foto: composición LR/Pase Filtrado/FPF

A poco del partido entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias 2026, uno de los temas que más se discutió fue el recambio que necesita la Bicolor con miras al próximo certamen clasificatorio. En ese sentido, desde diversos sectores se mencionó que Felipe Chávez, futbolista que realizó la reciente pretemporada con el Bayer Múnich, pudo contar con una oportunidad en la convocatoria de Óscar Ibáñez.

Al ser consultado por el joven volante de 18 años, Ernesto Arakaki, exdirector de menores de la FPF, expresó un fuerte comentario sobre los que piden citar a jugadores con raíces peruanas que militan en Europa.

PUEDES VER: Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: 'Sí puedo'

lr.pe

Arakaki sobre la ausencia de Felipe Chávez y otros 'europeos'

"A veces somos medio acomplejados. Siempre creemos que lo de afuera es mejor. Nosotros, que vivimos acá, conocemos nuestra idiosincrasia, nuestras carencias, debemos ser capaces de plantear soluciones a las cosas", manifestó en diálogo con 'Pase Filtrado'.

El exjugador de Alianza Lima resaltó las cualidades de Felipe Chávez y señaló que estuvo en su consideración durante su paso por la FPF; sin embargo, indicó que el tema de 'pedir extranjeros' es algo que no solo ocurre en las divisiones menores.

"Aparece un chico en algún lugar... No digo por el caso de Felipe Chávez, que es un chico que nosotros también seguíamos, pero así trajimos chicos que estaban en equipos grandes o en tal zona que no necesariamente son mejores que los nuestros. Lo mismo pasa con los técnicos, que hay que traerlos de aquí o de allá", indicó.

"Es parte de nuestra responsabilidad permitirlo, algo no estamos haciendo bien para que vean soluciones afuera y no adentro. Lo mismo pasa con estos chicos. Seguramente es un buen jugador (Chávez), pero el fútbol sudamericano se juega distinto al de afuera", agregó sobre la promesa del Bayern Múnich.

PUEDES VER: Prensa uruguaya recuerda cuando Perú "bailó" a la Celeste en el Centenario: 'Fue un vendaval de fútbol'

lr.pe

¿Felipe Chávez quiere jugar por la selección peruana?

El no llamado de Chávez para el Sudamericano Sub-20 de inicios de año despertó una serie de dudas sobre si el mediocampista mantiene el deseo de representar a la selección peruana. Al respecto, Carlos Silvestri, actual técnico del combinado nacional, habló sobre la postura del jugador del Bayern.

"Felipe Chávez puede estar en la selección. Quisimos contar con él, hicimos todo lo posible, pero apareció con el equipo principal y quiso mostrarse en el plantel profesional. Ya hablé con él, hay interés y seguramente más adelante veremos de poder contar con él", mencionó para Radio Ovación.

Notas relacionadas
Perú vs Uruguay EN VIVO: alineaciones, hora y canal de TV para ver partido de las Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay EN VIVO: alineaciones, hora y canal de TV para ver partido de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Paolo Guerrero confía en la selección y envía mensaje al hincha previo al duelo con Uruguay: "Van a dejar la vida"

Paolo Guerrero confía en la selección y envía mensaje al hincha previo al duelo con Uruguay: "Van a dejar la vida"

LEER MÁS
Eliminatorias 2025 en Sudamérica: tabla de posiciones, estadios y horarios de partidos por la fecha 17

Eliminatorias 2025 en Sudamérica: tabla de posiciones, estadios y horarios de partidos por la fecha 17

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Uruguay EN VIVO: alineaciones, hora y canal de TV para ver partido de las Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay EN VIVO: alineaciones, hora y canal de TV para ver partido de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

LEER MÁS
Periodista uruguayo pide no subestimar a Perú y sus compañeros se burlan: "El fútbol peruano se falta el respeto solo"

Periodista uruguayo pide no subestimar a Perú y sus compañeros se burlan: "El fútbol peruano se falta el respeto solo"

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

LEER MÁS
¿A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY, con Lionel Messi, por las eliminatorias 2026?

¿A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY, con Lionel Messi, por las eliminatorias 2026?

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Perú para lograr el milagro y clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026?

¿Qué resultados necesita Perú para lograr el milagro y clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caen 'Los Topos': banda que robaba cables de telefonía de buzones en Santa Anita

Mastergrama: solucionario del jueves 4 de setiembre de 2025

La propuesta de El Frontón busca engañar a los peruanos

Deportes

Paolo Guerrero confía en la selección y envía mensaje al hincha previo al duelo con Uruguay: "Van a dejar la vida"

Eliminatorias 2025 en Sudamérica: tabla de posiciones, estadios y horarios de partidos por la fecha 17

¿A qué hora juega España vs Bulgaria EN VIVO y en qué canal ver por las eliminatorias europeas?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congreso aprobó declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

Rafael Vela sobre excarcelación de Martín Vizcarra: "Nuestra preocupación es que pueda eludir la acción de la justicia"

Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota