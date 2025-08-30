Piero Cari habló sobre lo que se siente estar en la convocatoria de la selección peruana. Foto: composición LR/ Alianza Lima

Piero Cari habló sobre lo que se siente estar en la convocatoria de la selección peruana. Foto: composición LR/ Alianza Lima

La selección peruana se prepara para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. A pocos días de los duelos frente a Uruguay y Paraguay, una de las sorpresas fue la convocatoria de último momento de Piero Cari, joven promesa de Alianza Lima. El mediocampista, que integraba el grupo de sparrings de la Bicolor, habría impresionado al técnico Óscar Ibáñez, quien decidió sumarlo a la delegación que viajará a Montevideo.

Tras ello, en un reciente video publicado por la Federación Peruana de Fútbol en redes sociales, apareció Cari mostrándose emocionado por la oportunidad y por compartir concentración con grandes figuras peruanas. Además, Ibáñez explicó el plan que busca dar mayor visibilidad y experiencia a jóvenes como él.

Piero Cari habla tras su convocatoria

En el video difundido, el jugador blanquiazul, algo tímido, expresó lo orgulloso que se siente por representar al país.

“De verdad que es un sentimiento muy grande entrenar con la Bicolor. Es muy especial representar esta camiseta que tengo puesta. Me siento muy orgulloso y feliz”, señaló Cari.

Óscar Ibáñez y el objetivo con los jóvenes convocados

Junto a Cari, también fueron incluidos otros futbolistas jóvenes de distintos equipos, entre ellos Mateo Rodríguez, quienes participaron como sparrings. Sobre ello, el técnico de la selección destacó que la intención es darles exposición y, sobre todo, experiencia en el entorno de la Bicolor.

“Nosotros queremos darle visibilidad a estos chicos y brindarles la experiencia de vivir el modo selección, ese modo que tanto cuidamos y que queremos para los jugadores que comienzan a dar este importante paso”, sostuvo Ibáñez.

Lista de convocados de Perú para la última fecha de las Eliminatorias 2026

Tras la convocatoria de Piero Cari a la lista, ahora son 26 jugadores los que quedaron concentrados.