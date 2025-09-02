HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Fútbol Peruano

Jorge Fossati vuelve a apuntar contra cuestiones "externas" que perjudican a Universitario en la Liga 1: "Así es muy complicado"

Tras su regreso al Perú, el entrenador de Universitario dejó un inesperado mensaje sobre los últimos hechos ocurridos en la Liga 1, los cuales considera que van en contra de los intereses de la 'U'.

Jorge Fossati regresó a dirigir a Universitario tras la salida de Fabián Bustos a Olimpia. Foto: composición LR/AFP

La Liga 1 se encuentra en pausa por el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En estos días, algunos entrenadores y jugadores que no han sido convocados a la selección peruana aprovechan para ir de viaje o seguir entrenando. Jorge Fossati, actual DT de Universitario, se fue a país natal Uruguay para visitar a la familia y el último lunes 1 de septiembre regreso al país para unirse a los trabajos de la 'U'.

Durante su arribo a la capital, el popular 'Nonno' fue abordado por el medio 'Entre Bolas' y fue consultado por los objetivos de cara a este tramo final del certamen.

Jorge Fossati y su nuevo mensaje tras presente de Universitario en Liga 1

El estratega charrúa aprovechó para volver a cuestionar algunas decisiones que él considera que van en perjuicio del cuadro estudiantil y aseguró que espera que eso cambie, ya que lidiar con ello es "complicado".

"Recargando energías, pero siempre atento. Buscamos desde el primer día el tricampeonato, jugar Copa Libertadores no es excusa, así que esperemos que las cosas empiecen a marchar bien desde afuera para Universitario, porque así es muy complicado", declaró.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025

Así quedó la tabla tras jugarse la fecha 7 del Torneo Clausura. Universitario es el único líder con 15 puntos. Además, cremas también se encuentran en la cima de la tabla acumulada.

ClubPJDGPuntos
1.Universitario7715
2. Sporting Cristal61114
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso7513
5. Alianza Lima7212
6. Sport Huancayo709
7. Melgar7-19
8. Los Chankas5-39
9. Cienciano628
10. Alianza Universidad6-27
11. ADT6-47
12. Alianza Atlético516
13. Juan Pablo II6-26
14. Comerciantes Unidos6-35
15. Atlético Grau6-44
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys7-74
18. UTC5-42
19. Binacional (fuera del torneo por descenso administrativo)---
