Desde el inicio del Torneo Clausura 2025, Jorge Fossati se ha mostrado bastante crítico con algunas decisiones que, según él, vienen perjudicado a Universitario. El estratega charrúa ha señalado en diversas ocasiones que hay decisiones externas, guiadas por algunos intereses, que quieren evitar que la 'U' se corone campeón de manera directa. En una entrevista para Radio Sport 890 de Uruguay, Fossati volvió a reafirmar esta postura.

Para el técnico de 72 años, en las últimas semanas se han venido dando algunas "contrariedades" que distan del plano deportivo con el fin de evitar que Universitario gane el Torneo Clausura y por ende se corone tricampeón nacional.

Jorge Fossati asegura que hay objetivos externos para que Universitario no salga campeón

"Ganamos el Apertura, ahora estamos en pleno Clausura y estamos sufriendo unas contrariedades que no tienen nada que ver con lo futbolístico, sino desde otros lugares. Parece que estarían viendo cómo hacer para que no pudiéramos salir campeones y con eso cerrar el año como campeón", comenzó diciendo el popular 'Nonno', quien fue contactado por la Radio Sport 890 en el marco del Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026.

Tras manifestar ello, uno de los entrevistadores le preguntó a Fossati si se refería a cuestiones extrafutbolísticas, a lo que el respondió que sí. Fossati explicó que, durante el cambio de administración en la 'U' tras la renuncia de Jean Ferrari, su equipo ha sufrido programaciones atípicas y fallos arbitrales que considera "injustos".

"Sí (estoy hablando de cosas extrafutbolísticas), hubo acá un momento como un mes entre julio y parte de agosto que el administrador que estaba (...) renunció, ahora debe estar con la delegación selección peruana en Montevideo porque es el nuevo director deportivo de la FPF, entonces estuvimos sin autoridades, pero el campeonato seguía. Ahí programaron fechas que a mi gusto fueron fijadas sin sentido común, estábamos jugando Copa. En la cancha también tuvimos fallos poco creíbles, precisamente fallos del VAR. Pero no es solo el tema VAR", apuntó.

