Perú entre el lamento y la esperanza de clasificar al Mundial

Con más tristezas que alegrías, la ‘sagrada’ Bicolor quiere despedirse con la frente en alto de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Norteamérica 2026. Alcanzar el repechaje es difícil, pero sobran ganas y aliento. Foto: composición LR

La clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018 convenció a la nueva generación de que la selección peruana había mutado, cambiado de chip, sufrido una metamorfosis: de ser un peón silvestre, postrado; a convertirse en un imponente rey. La hazaña, después de 36 años de lamento y penas mayores, elevó el ego de los hinchas y nuestro fútbol cambió.

Los estadios empezaron a llenarse. El marketing y el merchandising alcanzaron niveles superlativos y el amor a la Bicolor cruzó fronteras. El cariño hacia nosotros mismos, a nuestro país, tomó nuevos brillos. Es que la selección estaba de vuelta en la fiesta de los grandes.

Cuando las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 nos cayeron encima, Perú alcanzó protagonismo con otros rostros, pero con la base creada y formada por Ricardo Gareca. Entonces, la Blanquirroja volvió a jugar el repechaje sin imaginar aquel ‘trágico final’: la eliminación por penales.

Sin Gareca, el camino hacia el Mundial de Norteamérica 2026 se complicó desde el inicio. Nuestros guerreros perdieron la potencia y maquillaron derrotas con viejos argumentos. Juan Reynoso primero. Jorge Fossati después. Óscar Ibáñez como un salvador sin poderes mágicos.

Tres entrenadores y una realidad que aún nos golpea. En el proceso eliminatorio más fácil de la historia, con diez selecciones peleando por seis cupos directos a la próxima Copa del Mundo, y el séptimo ubicado clasificando al repechaje, Perú navega en aguas rebeldes: penúltimo y a seis puntos del puesto 7. Y, para que el cielo se nuble aún más, Paolo Guerrero (por lesión) y Gianluca Lapadula (por falta de continuidad) no estarán en el cierre de este proceso.

“Lo que mal empieza, mal termina”, dicen los sabios. Pero en el fútbol “cualquier cosa puede pasar” y esos milagros de fe aún encuentran refugio en las canchas. Y ahí surge el análisis de lo que estamos soportando a dos partidos para el final de las Eliminatorias al Mundial a jugarse, el próximo año, en Estados Unidos, México y Canadá, tres naciones sedientas de fútbol y espectáculo.

1. Ganar o ganar

Penúltimo en la tabla general (9°), con 12 puntos, y a seis del séptimo puesto (Venezuela con 18 unidades), la Bicolor necesita ganar -por una buena diferencia de goles- sus dos próximos partidos. Perú jugará el jueves 4 de setiembre (6:30 p.m.) frente a Uruguay en Montevideo y, el martes 9 del mismo mes (6:30 p.m.), enfrentará a Paraguay en Lima. Dos compromisos complicados contra selecciones que están a un tris de asegurar su clasificación al Mundial de Norteamérica.

2. El caso venezolano

Perú, con 12 puntos, tiene una diferencia de goles (DG) de -11. Venezuela, séptimo con 18 puntos, tiene -4 (DG) luego de cumplir la mejor campaña en su historia. Esta ‘crisis matemática’ obliga a la selección peruana a vencer por resultados holgados a Uruguay y Paraguay. Los venezolanos, por su parte, deberán perder -por goleada- frente a la clasificada Argentina (en condición de visitante) y ante Colombia en casa. La ‘Vinotinto’ no la tendrá fácil, pero el Mundial los aprieta desde que aprendieron a ser buenos futbolistas.

3. Lamento boliviano

Pero el problema para Perú no es sólo Venezuela. La selección de Bolivia se ubica en el 8° puesto con 17 puntos y -16 de diferencia de goles. Es decir, nos supera por cinco unidades. Lo que juega ligeramente a nuestro favor son los partidos que se le vienen: primero visitará a Colombia y luego recibirá a Brasil. En ese trance, no es una utopía pensar que los bolivianos pierdan estos dos duros encuentros o empaten en uno de ellos.

4. La cruda realidad

En conclusión, si Perú gana un partido y pierde o empata otro: quedará completamente eliminado del Mundial. Si Venezuela gana o empata algún partido: Perú quedará eliminado. Si Bolivia gana algún partido: Perú quedará completamente eliminado. La selección peruana sólo clasificará al repechaje si derrota a Uruguay y Paraguay por marcadores abultados (debido a la diferencia de goles), y si Venezuela pierde sus dos partidos por goleada y Bolivia suma sólo un punto en esta última fecha doble.

5. Los 'benditos'

Luego de 16 fechas jugadas en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas, los seleccionados de Argentina (vigente campeón), Ecuador y Brasil aseguraron su boleto al Mundial de Norteamérica 2026. Si el astro argentino Lionel Messi decide continuar -como lo tiene pensado-, disputará su sexto Mundial desde su debut en Alemania 2006. En cuanto a Ecuador, el equipo norteño continúa evolucionando en el fútbol continental, mientras que la ‘Canarinha’ irá en búsqueda del tesoro perdido (no gana la corona mundial desde el lejano Corea-Japón 2002).

Torneo de repesca

El Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 (referido también como repesca, repechaje, reclasificación o play-off), será la última fase de las Eliminatorias para la Copa del Mundo Canadá-Estados Unidos-México 2026 y clasificará a dos selecciones. Las sedes confirmadas -hasta el momento- serán las ciudades de Guadalajara y Monterrey en México; y se jugará posiblemente en marzo del año 2026.

El criterio general será la participación de un representante de la Concacaf, la AFC (África), la CAF (Asia), la Conmebol y la OFC (Oceanía) de acuerdo con sus sistemas de la Eliminatoria Mundialista. Habrá una plaza extra para la confederación sede de la Copa del Mundo, en este caso la Concacaf. La UEFA estará excluida al ser la zona con mayor representación.

El formato a emplear es enfrentar en dos llaves de semifinales a los cuatro equipos peor ubicados en la Clasificación Mundial de la FIFA de los seis clasificados, mientras que los dos mejor ubicados enfrentarán a los ganadores en la final de cada llave. Los dos vencedores accederán a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Programación de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026

Fecha 17 - Jueves 4 de setiembre

6:30 p.m. Paraguay vs Ecuador

6:30 p.m. Argentina vs Venezuela

6:30 p.m. Uruguay vs Perú

6:30 p.m. Colombia vs Bolivia

7:30 p.m. Brasil vs Chile

Fecha 18 - Martes 9 de setiembre

6:00 p.m. Ecuador vs Argentina

6:30 p.m. Chile vs Uruguay

6:30 p.m. Bolivia vs Brasil

6:30 p.m. Venezuela vs Colombia

6:30 p.m. Perú vs Paraguay

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Puesto Equipos PJ PG PE PP DF Puntos 1 Argentina 16 11 2 3 19 35 2 Ecuador 16 7 7 2 8 25 3 Brasil 16 7 4 5 5 25 4 Uruguay 16 6 6 4 7 24 5 Paraguay 16 6 6 4 3 24 6 Colombia 16 5 7 4 4 22 7 Venezuela 16 4 6 6 -4 18 8 Bolivia 16 5 2 9 -17 17 9 Perú 16 2 6 8 -11 12 10 Chile 16 2 4 10 -14 10