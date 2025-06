Christian Cueva está en el ojo de la tormenta. Hace unos días, el popular 'Aladino' fue anunciado oficialmente en Emelec de cara a la segunda parte de la temporada en la LigaPro de Ecuador. Eso sí, pese a que se confirmó su llegada, el volante aún no fue presentado en el conjunto ecuatoriano y no viajó para el evento 'Verdadera Explosión Azul 2025'. Cueva aún mantiene contrato con Cienciano, por lo que aún no puedo ser jugador del 'Bombillo'.

En medio de este embrollo, se conoció cuál es la postura de Cienciano. El elenco cusqueño estaría fastidiado por cómo se ha concretado la llegada de Christian Cueva a Emelec. Además, el 'Papá' considera que no es legal la forma en la que se manejó su traspaso.

Cienciano molesto con anuncio de Christian Cueva en Emelec

El periodista Giancarlo Granda adelantó que Cienciano está incómodo con Emelec. El 'Papá' sostiene que el volante de 33 años aún es su jugador, por lo que su anuncio en Ecuador no puede proceder.

"No sé si se va. Han presentado a Cueva en el Emelec de Ecuador, pero hay un tema legal ahí. Tú no puedes presentar a un futbolista mientras tenga contrato con otro club. Y Cueva tiene contrato con Cienciano hasta fines de junio", dijo en el programa 'América Hoy'.

"Yo me comuniqué con gente de Cienciano y me dijeron que están super incómodos, que esto no se puede hacer. El tema es que Emelec lo ha anunciado y eso no lo puede hacer. Cueva no ha podido salir con la camiseta de Emelec. Lo que me dicen de Cienciano es que algo van a hacer porque lo que ha procedido no es legal", agregó.

Cienciano demandará a Emelec tras anunciar a Christian Cueva

Cienciano ha decidido tomar acciones legales contra Emelec. El administrador del equipo cusqueño, Sergio Ludeña, ha comunicado que presentarán una demanda contra el 'Bombillo' por haber anunciado a Christian Cueva, jugador que aún tiene contrato con el club hasta junio del 2025.

"Vamos a demandar al club Emelec por anunciar a un jugador con contrato. Nos están generando un prejuicio y eso esta contemplado en el manual de FIFA. Quiero decirle a todos los hinchas que nadie va a pisotear nuestro escudo", adelantó Ludeña.