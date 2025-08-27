HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Oliver Sonne se llena de confianza tras su gol y 'advierte' al Manchester United: "Podemos ser muy difíciles"

Después de dar la clasificación al Burnley en la Carabao Cup, Oliver Sonne se perfila para ser titular en la Premier League y buscará el triunfo ante los Diablos Rojos.

Oliver Sonne se perfila para ser titular en el Burnley vs Manchester United. Foto: composición LR/difusión
Oliver Sonne se perfila para ser titular en el Burnley vs Manchester United. Foto: composición LR/difusión

Oliver Sonne está en el ojo del mundo después de anotar su primer gol con el Burnley. El lateral, que acaba de ser convocado a la selección peruana, se vistió de '9' y le dio la clasificación a su equipo a la siguiente fase de la Carabao Cup. Este agónico triunfo ha llenado de confianza a todo el plantel de cara a los próximos encuentros por la Premier League. A propósito, Sonne le mandó una 'advertencia' al Manchester United, su siguiente rival en la liga inglesa.

A pesar de que no es un indiscutible en el 11 de su DT Scott Parker, el 'Vikingo' sueña con tener minutos en Old Trafford. Es preciso indicar que Burnley necesita un triunfo tras un inicio de temporada ciertamente inestable.

Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

lr.pe

Sonne lanza mensaje al United previo a partido por la Premier League

"Estoy muy contento de ayudar al equipo de esa manera, aunque soy lateral derecho. Pero sí, estoy muy emocionado con el gol y, lo más importante, con la victoria", dijo a la prensa local en un principio.

Además, dejó en claro que pueden hacer cara a sus próximos rivales. "Esto debe ser una buena inyección de confianza para el fin de semana, que será otro partido muy difícil en Old Trafford. Creo que también podemos ser muy difíciles para muchos equipos de la Premier League. Y tenemos que demostrarlo de nuevo este sábado", agregó.

Finalmente, señaló que el estado anímico del equipo está al máximo tras conseguir dos triunfos consecutivos. "Es una buena manera de demostrarles a los equipos que podemos jugar muy bien en nuestro estadio. Sabemos que tendremos un partido muy difícil el fin de semana, pero dos partidos, dos victorias, nos darán confianza para creer que tenemos oportunidades y la calidad necesaria", concluyó.

'Puma' Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: Te voy a pegar afuera

lr.pe

¿Cuándo juega Burnley contra Manchester United?

El partido entre Burnley ante Manchester United por la fecha 3 de la Premier League se jugará este sábado 30 de agosto, a partir de las 9.00 a. m. (hora peruana). El escenario que albergará este compromiso será Old Trafford y contará con la transmisión de Disney Plus para toda Sudamérica.

