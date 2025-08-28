Ricardo Gareca dejó una huella imborrable en la historia de la selección peruana. Su llegada significó un giro importante en el fútbol del país, ya que logró que la Blanquirroja recuperara su nivel competitivo en los campeonatos internacionales, algo que se había desvanecido antes de su gestión. Hace unas semanas, el 'Tigre' arribó al país para participar en la última edición de la FIL y desde ese entonces ha brindado entrevistas a diversos medios y plataformas. Su paso por el programa 'Enfocados', espacio conducido por Jefferson Farfán y Guillermo Guizasola, dejó algunas revelaciones importantes.

En un momento de la charla, Ricardo Gareca resaltó el nivel de Alberto Rodríguez, uno de los futbolistas que dirigió por aproximadamente 3 años. Si hacemos un recuento, el 'Tigre' no había elogiado antes al popular 'Mudo'. En esta ocasión, decidió hacerlo y lo describió como uno de los mejores defensores que tuvo o vio en su experimentada carrera.

Ricardo Gareca elogió a Alberto Rodríguez

El extécnico de la selección chilena aseguró que Rodríguez era un defensor especial que se transformaba cuando se ponía la camiseta de la Bicolor. "El 'Mudo' entrenaba dos días (risas). Él hacía un alargue y tenía que descansar, pero después llegaba el partido y se transformaba. Era un tipo especial que le ponías la camiseta de la selección peruana y eran fieras", sostuvo.

El 'Tigre' no dudó en poner en su top al exdefensor nacional y precisó que en su puesto fue de lo mejor que visualizó. "El 'Mudo' te diría que fue de los mejores defensores que yo tuve en mi vida o que vi en mi vida", sentenció Gareca, quien asumió el mando de la selección peruana en marzo de 2015 y concluyó su ciclo en julio de 2022

El 'Mudo' Rodríguez, un jugador importante para Ricardo Gareca en las Eliminatorias 2018

Durante su primer año al mando de la selección peruana, el 'Tigre' no lo tuvo en el radar. No obstante, tras sus buenas actuaciones, decidió convocarlo en marzo del 2016, haciéndolo debutar ante Uruguay en las clasificatorias sudamericanas de ese año. En total, el exjugador de Alianza Lima y Universitario disputó 25 partidos con Ricardo Gareca, entre amistosos, eliminatorias y copas américas.

El 'Mudo' Rodríguez se convirtió en pieza fundamental en el esquema del 'Tigre' en el camino rumbo a Rusia 2018. Tras disputar el Mundial, entró en una serie de lesiones y no volvió a ser considerado más en la Bicolor.