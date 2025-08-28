HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Deportes

Ricardo Gareca se rinde por primera vez ante jugador que 'recuperó' para la selección peruana: "De los mejores que vi en mi vida"

El exentrenador de la selección peruana elogió de gran forma a uno de los futbolistas que tuvo al mando por algunos años durante su etapa en la Bicolor.

Ricardo Gareca dirigió 7 años a la selección peruana. Foto: composición LR/AFP/Conmebol
Ricardo Gareca dirigió 7 años a la selección peruana. Foto: composición LR/AFP/Conmebol

Ricardo Gareca dejó una huella imborrable en la historia de la selección peruana. Su llegada significó un giro importante en el fútbol del país, ya que logró que la Blanquirroja recuperara su nivel competitivo en los campeonatos internacionales, algo que se había desvanecido antes de su gestión. Hace unas semanas, el 'Tigre' arribó al país para participar en la última edición de la FIL y desde ese entonces ha brindado entrevistas a diversos medios y plataformas. Su paso por el programa 'Enfocados', espacio conducido por Jefferson Farfán y Guillermo Guizasola, dejó algunas revelaciones importantes.

En un momento de la charla, Ricardo Gareca resaltó el nivel de Alberto Rodríguez, uno de los futbolistas que dirigió por aproximadamente 3 años. Si hacemos un recuento, el 'Tigre' no había elogiado antes al popular 'Mudo'. En esta ocasión, decidió hacerlo y lo describió como uno de los mejores defensores que tuvo o vio en su experimentada carrera.

PUEDES VER: Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

lr.pe

Ricardo Gareca elogió a Alberto Rodríguez

El extécnico de la selección chilena aseguró que Rodríguez era un defensor especial que se transformaba cuando se ponía la camiseta de la Bicolor. "El 'Mudo' entrenaba dos días (risas). Él hacía un alargue y tenía que descansar, pero después llegaba el partido y se transformaba. Era un tipo especial que le ponías la camiseta de la selección peruana y eran fieras", sostuvo.

El 'Tigre' no dudó en poner en su top al exdefensor nacional y precisó que en su puesto fue de lo mejor que visualizó. "El 'Mudo' te diría que fue de los mejores defensores que yo tuve en mi vida o que vi en mi vida", sentenció Gareca, quien asumió el mando de la selección peruana en marzo de 2015 y concluyó su ciclo en julio de 2022

PUEDES VER: Roberto Mosquera sobre misión para salvar del descenso a Alianza Universidad: 'No soy Batman ni Robin, el trabajo es arduo'

lr.pe

El 'Mudo' Rodríguez, un jugador importante para Ricardo Gareca en las Eliminatorias 2018

Durante su primer año al mando de la selección peruana, el 'Tigre' no lo tuvo en el radar. No obstante, tras sus buenas actuaciones, decidió convocarlo en marzo del 2016, haciéndolo debutar ante Uruguay en las clasificatorias sudamericanas de ese año. En total, el exjugador de Alianza Lima y Universitario disputó 25 partidos con Ricardo Gareca, entre amistosos, eliminatorias y copas américas.

El 'Mudo' Rodríguez se convirtió en pieza fundamental en el esquema del 'Tigre' en el camino rumbo a Rusia 2018. Tras disputar el Mundial, entró en una serie de lesiones y no volvió a ser considerado más en la Bicolor.

Notas relacionadas
Ricardo Gareca revela a Jefferson Farfán si tuvo la oportunidad de dirigir a Alianza Lima: "Hubo una conversación, pero nada oficial"

Ricardo Gareca revela a Jefferson Farfán si tuvo la oportunidad de dirigir a Alianza Lima: "Hubo una conversación, pero nada oficial"

LEER MÁS
Ricardo Gareca reveló su plato favorito de la gastronomía local y reafirmó: "El pisco es peruano"

Ricardo Gareca reveló su plato favorito de la gastronomía local y reafirmó: "El pisco es peruano"

LEER MÁS
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

LEER MÁS
Uruguay sorprende con precio de las entradas para hinchas peruanos en partido por Eliminatorias

Uruguay sorprende con precio de las entradas para hinchas peruanos en partido por Eliminatorias

LEER MÁS
Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

LEER MÁS
Colo Colo anuncia "clásico de la hermandad" ante Alianza Lima como parte de la celebración por su centenario

Colo Colo anuncia "clásico de la hermandad" ante Alianza Lima como parte de la celebración por su centenario

LEER MÁS
Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Champions League: Los únicos jugadores peruanos que ganaron la 'Orejona' en la historia

Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

Iquitos: motociclista fallece tras ser embestido por cisterna

Deportes

Champions League: Los únicos jugadores peruanos que ganaron la 'Orejona' en la historia

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

Alineación de Barcelona SC vs Cuenca Juniors EN VIVO HOY por la Copa Ecuador 2025: sigue AQUÍ el partido

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Poder Judicial: ordenan sancionar al Jurado Nacional de Elecciones por no inscribir al partido de Duberlí Rodríguez

Juliana Oxenford critica posible salida del Perú de la Corte IDH: "Están haciendo exactamente lo mismo que Fujimori"

¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota