Deportes

Uruguay empezó a entrenar con solo 5 convocados a menos de una semana del partido contra Perú: uno de ellos ni siquiera podrá jugar

¿Qué pasó? A nada de enfrentar a la selección peruana, solo 5 futbolistas se sumaron a los entrenamientos de Uruguay de cara el duelo por las Eliminatorias 2026.

Uruguay y Perú jugarán este jueves 7 de agosto. Foto: composición LR/AUF
Uruguay y Perú jugarán este jueves 7 de agosto. Foto: composición LR/AUF

La selección peruana continúa preparándose para lo que serán sus últimos dos partidos por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Perú, que actualmente se encuentra en la penúltima posición con 12 puntos, jugará ante Uruguay en Montevideo por la fecha 17 del proceso clasificatorio. Los charrúas ya empezaron a llegar a su país para ponerse a las órdenes de Marcelo Bielsa. Lo llamativo es que tan solo se han sumado 5 jugadores y solo faltan cuatro días para el esperado compromiso.

En total, Uruguay citó a un total de 29 futbolistas para los enfrentamientos ante Perú y Chile. No obstante, tuvieron que iniciar sus entrenamientos con solo 5 de la lista total. Incluso, Darwin Núñez, uno de los que arribó, no podrá jugar ante la Bicolor.

PUEDES VER: Marcos López sorprende con golazo de tiro libre en Superliga de Dinamarca: primera anotación con Copenhague

lr.pe

Uruguay empezó a entrenar con solo 5 jugadores para partido ante Perú

El primer futbolista en llegar a suelo celeste fue Santiago Mele, portero del Monterrey de México. El guardameta fue saludado por la cuenta oficialmente de la selección uruguaya.

Posteriormente, arribó Kevin Amaro, uno de los nuevos rostros en este llamado. El lateral derecho del Liverpool vivirá una de sus primeras experiencias con su selección después de protagonizar una gran temporada en la liga local.

Acto seguido, Juan Manuel Sanabria, Ignacio Laquintana y Darwin Núñez fueron los próximos en llegar. Es importante mencionar que el reciente fichaje del Al Hilal no podrá tener minutos frente a Perú por la sanción que arrastra.

PUEDES VER: Marcelo Bielsa recuerda a Perú en las Eliminatorias previo al partido: No tuvieron momentos buenos

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay está programado para el próximo jueves 14 de septiembre en Montevideo.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El choque entre Perú vs Uruguay comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).

¿Dónde ver Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable.

