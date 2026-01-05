Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 remeció Cañete según IGP
El movimiento telúrico se registró en las primeras horas de hoy, 5 de enero. Según el IGP, el epicentro se localizó al suroeste de Chilca, Cañete.
- Temblor en Lima HOY, 5 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?
- Temblor en Perú HOY, 4 de enero: ¿en qué lugar se produjo el último sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?
Un sismo de magnitud 3,7 sorprendió a los vecinos de la provincia de Cañete y parte de Lima Metropolitana este 5 de enero a las 8:34 a. m. El evento fue comunicado por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y tuvo como epicentro el distrito de Chilca.
El evento telúrico de código IGP/CENSIS/RS 2026-0013 se produjo a 13 km al suroeste de Chilca, Cañete - Lima, cerca al litoral de Oceáno Pacífico. De acuerdo al reporte sísmico, tuvo una profundidad de 51 km.
TE RECOMENDAMOS
MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo?
- Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
- Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
- Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
- Abrigo: manta polar y calzado.
- Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
- Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
- Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.