Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 remeció Cañete según IGP

Un sismo de magnitud 3,7 sorprendió a los vecinos de la provincia de Cañete y parte de Lima Metropolitana este 5 de enero a las 8:34 a. m. El evento fue comunicado por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y tuvo como epicentro el distrito de Chilca.

El evento telúrico de código IGP/CENSIS/RS 2026-0013 se produjo a 13 km al suroeste de Chilca, Cañete - Lima, cerca al litoral de Oceáno Pacífico. De acuerdo al reporte sísmico, tuvo una profundidad de 51 km.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo?