Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 remeció Cañete según IGP

El movimiento telúrico se registró en las primeras horas de hoy, 5 de enero. Según el IGP, el epicentro se localizó al suroeste de Chilca, Cañete.

Un sismo de magnitud 3,7 sorprendió a los vecinos de la provincia de Cañete y parte de Lima Metropolitana este 5 de enero a las 8:34 a. m. El evento fue comunicado por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y tuvo como epicentro el distrito de Chilca.

El evento telúrico de código IGP/CENSIS/RS 2026-0013 se produjo a 13 km al suroeste de Chilca, Cañete - Lima, cerca al litoral de Oceáno Pacífico. De acuerdo al reporte sísmico, tuvo una profundidad de 51 km.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo?

  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.
