Cusco FC asegura a 2 de sus figuras para pelear en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026
No se quiere desarmar. El equipo de Miguel Rondelli renovó contrato con 2 futbolistas del extranjero que destacaron en la última temporada.
- Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada
- Hernán Barcos fue presentado como nuevo jugador de FC Cajamarca: "El 'Pirata' ha encontrado su nuevo puerto"
Cusco FC fue el equipo revelación de la Liga 1 2025. Pese a contar con un plantel modesto, el cuadro imperial supo capitalizar las virtudes de sus jugadores para realizar una buena campaña y finalizar la temporada como subcampeón, con lo cual alcanzó la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores.
Uno de los principales retos del cuadro dirigido por Miguel Rondelli para la nueva temporada era no dejar ir a sus mejores futbolistas, a fin de mantener la base de once titular y dar pelea a nivel local e internacional. Por ello, aseguró la continuidad de dos futbolistas que fueron pieza clave duranta el último año.
PUEDES VER: Alianza sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: 'Contrato por dos años'
Cusco FC renovó con Juan Tévez y Lucas Colitto
Este domingo 4 de enero, el elenco de los guerreros dorados anunció la renovación del delantero argentino Juan Manuel Tévez. Con sus 11 goles, el 'Búfalo' fue el segundo máximo artillero de los cusqueños en el 2025, solo por detrás de Facundo Callejo, a quien seguirá acompañando en el ataque al menos por un año más.
El otro jugador que extendió su vínculo con los imperiales fue Lucas Colitto. Según adelantó el periodista Ernesto Macedo, el extremo, segundo máximo asistidor de la Liga 1 con 11 pases de gol, renovó por dos temporadas.
En este 2026, Juan Manuel Tévez cumplirá tres años como jugador del club dorado. Foto: Cusco FC
¿Qué jugadores ha fichado Cusco FC?
Además de las renovaciones, Cusco FC incorporó algunos refuerzos en este mercado de fichajes. El único que falta confirmar de forma oficial es Dilan Alí Gutiérrez, atacante que cuenta con triple nacionalidad (peruana, boliviana y argentina).
- Gabriel Carabajal (mediocampista)
- José Manzaneda (extremo)
- Gu Rum Choi (defensa)
- Diego Soto (mediocampista)
- José Bolívar (lateral)
- Dilan Alí Gutiérrez (extremo).