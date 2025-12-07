HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Alianza Lima y los complicados rivales que podría enfrentar en la Fase 1 de la Copa Libertadores tras ser Perú 4

El conjunto aliancista no consiguió el 'Perú 2' y ahora tendrá un complicado camino para acceder a la fase de grupos del importante torneo continental.

Alianza Lima no consiguió el Perú 2 y tendrá un complicado camino en Libertadores. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima no consiguió el Perú 2 y tendrá un complicado camino en Libertadores. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima no pudo ante Sporting Cristal y quedó eliminados en la tanda de penales. De este modo, los blanquiazules serán 'Perú 4' y otra vez tendrán que jugar partidos previos para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El objetivo no era ese, ya que la idea era que ingresen directamente a la primera fase del importante torneo continental. Sin duda, ahora el camino será más largo y complicado.

De este modo, el popular club de La Victoria chocará con fuertes rivales y empezará antes de lo previsto la acción internacional. De acuerdo con el cronograma definido por la Conmebol, la competencia para los ‘íntimos’ dará inicio el 4 de febrero.

PUEDES VER: Hernán Barcos recibió el cariño de los hinchas de Alianza Lima pese a la dura eliminación ante Sporting Cristal por Liga 1

lr.pe

Los complicados cruces que podría tener Alianza Lima para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores

El sorteo de la próxima fase podría resultar desafiante para Alianza Lima, ya que podría emparejarlo con equipos bolivianos que han convertido su localía en un verdadero bastión, como Always Ready, Bolívar o The Strongest. Enfrentar la elevada altitud de Bolivia en un duelo de eliminación directa en febrero representaría un reto físico considerable para un plantel que apenas estaría iniciando su pretemporada. No obstante, el cruce más temido por los aficionados sería un enfrentamiento directo con LDU de Quito. La experiencia del excampeón de la Copa Libertadores podría costarle caro a los peruanos.

PUEDES VER: ¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

lr.pe

Otros equipos que podría enfrentar Alianza Lima previo a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Entre los equipos considerados como rivales más accesibles en el torneo se encuentran clubes con menos experiencia en competiciones internacionales. Resalta el Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, que logró su clasificación tras el descenso del equipo originalmente clasificado. Asimismo, el Juventud Las Piedras de Uruguay hará su debut en la Copa Libertadores. También forman parte de este grupo el Deportivo Táchira de Venezuela y la Universidad Católica de Ecuador, un club con una trayectoria reconocida, aunque su rendimiento reciente ha sido inconsistente.

Notas relacionadas
¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

LEER MÁS
Hernán Barcos recibió el cariño de los hinchas de Alianza Lima pese a la dura eliminación ante Sporting Cristal por Liga 1

Hernán Barcos recibió el cariño de los hinchas de Alianza Lima pese a la dura eliminación ante Sporting Cristal por Liga 1

LEER MÁS
Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[ATV, En Vivo] Final Perú vs Venezuela HOY por la medalla de oro de vóley femenino en Juegos Bolivarianos: inicia el tercer set

[ATV, En Vivo] Final Perú vs Venezuela HOY por la medalla de oro de vóley femenino en Juegos Bolivarianos: inicia el tercer set

LEER MÁS
Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

LEER MÁS
¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

LEER MÁS
FIFA cambió de grupo a Argentina en el Mundial 2026: la regla que desencadenó esta modificación en pleno sorteo

FIFA cambió de grupo a Argentina en el Mundial 2026: la regla que desencadenó esta modificación en pleno sorteo

LEER MÁS
'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

LEER MÁS
Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Deportes

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga de España: alineaciones confirmadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025