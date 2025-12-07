Alianza Lima no pudo ante Sporting Cristal y quedó eliminados en la tanda de penales. De este modo, los blanquiazules serán 'Perú 4' y otra vez tendrán que jugar partidos previos para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El objetivo no era ese, ya que la idea era que ingresen directamente a la primera fase del importante torneo continental. Sin duda, ahora el camino será más largo y complicado.

De este modo, el popular club de La Victoria chocará con fuertes rivales y empezará antes de lo previsto la acción internacional. De acuerdo con el cronograma definido por la Conmebol, la competencia para los ‘íntimos’ dará inicio el 4 de febrero.

PUEDES VER: Hernán Barcos recibió el cariño de los hinchas de Alianza Lima pese a la dura eliminación ante Sporting Cristal por Liga 1

Los complicados cruces que podría tener Alianza Lima para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores

El sorteo de la próxima fase podría resultar desafiante para Alianza Lima, ya que podría emparejarlo con equipos bolivianos que han convertido su localía en un verdadero bastión, como Always Ready, Bolívar o The Strongest. Enfrentar la elevada altitud de Bolivia en un duelo de eliminación directa en febrero representaría un reto físico considerable para un plantel que apenas estaría iniciando su pretemporada. No obstante, el cruce más temido por los aficionados sería un enfrentamiento directo con LDU de Quito. La experiencia del excampeón de la Copa Libertadores podría costarle caro a los peruanos.

Otros equipos que podría enfrentar Alianza Lima previo a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Entre los equipos considerados como rivales más accesibles en el torneo se encuentran clubes con menos experiencia en competiciones internacionales. Resalta el Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, que logró su clasificación tras el descenso del equipo originalmente clasificado. Asimismo, el Juventud Las Piedras de Uruguay hará su debut en la Copa Libertadores. También forman parte de este grupo el Deportivo Táchira de Venezuela y la Universidad Católica de Ecuador, un club con una trayectoria reconocida, aunque su rendimiento reciente ha sido inconsistente.