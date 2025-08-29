HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Uruguay confirma lesión de un futbolista titular previo al duelo ante la selección peruana: baja sensible para Marcelo Bielsa

Uruguay confirmará la baja de una pieza ofensiva debido de su lesión muscular. Marcelo Bielsa deberá ajustar su alineación en un partido clave para asegurar su boleto al Mundial.

Uruguay revela baja sensible por las Eliminatorias ante Perú. Foto: Lr/ESPN
Uruguay revela baja sensible por las Eliminatorias ante Perú. Foto: Lr/ESPN

Las Eliminatorias están a la vuelta de la esquina. Perú visita Montevideo por la penúltima fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. El cuadro nacional se enfrenta a la aguerrida garra charrúa en una penúltima fecha que promete goles y harto picante. Uruguay parte como favorito al jugar de local, aunque en las últimas horas confirmó una baja sensible en el once titular de Marcelo Bielsa.

El 'Loco' tendrá que mover la pizarra especialmente por la banda, tras la lesión del extremo uruguayo. De todas formas, Bielsa mantendrá el esquema táctico 1-4-4-2 para asegurar su boleto al próximo Mundial 2026. Es importante destacar que con un empate entra a la máxima cita del fútbol.

¿Quién es la sensible baja de Uruguay en las Eliminatorias?

El futbolista Maximiliano Araújo, milita en el Sporting de Lisboa, ha enfrentado complicaciones físicas desde principios de agosto. Después de participar en la final de la Supercopa de Portugal y en el primer partido de la Primeira Liga, sufrió un desgarro que lo dejó fuera de las canchas. En lo que va de la temporada, el extremo zurdo ha disputado únicamente dos partidos y no ha regresado a la actividad con su equipo desde entonces.

"Maximiliano Araujo no jugará la última doble fecha de las Eliminatorias 2026. El extremo zurdo del Sporting Club de Portugal esta cursando una lesión muscular y no dan los tiempos de recuperación. Bielsa pierde a uno de los jugadores que mas potenció desde su arribo a la selección uruguaya", reveló el periodista uruguayo Rodrigo Romano.

PUEDES VER: Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: "Algo debe saber"

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay?

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay está programado para el próximo jueves 14 de septiembre en Montevideo. El choque entre Perú vs Uruguay comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).En territorio peruano, se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable.

PUEDES VER: Colo Colo anuncia "clásico de la hermandad" ante Alianza Lima como parte de la celebración por su centenario

lr.pe

¿Cuánto cuestan las entradas para el Perú vs Uruguay?

Según anunció la AUF a través de sus redes sociales, las entradas para los hinchas peruanos tienen un precio de 100 dólares. En comparación con el 2021, cuando la federación charrúa cobró 300 dólares por boleto, se aprecia una reducción considerable de más del 60%.

Curiosamente, serán los charrúas los que tendrán que pagar más en este duelo, pues las entradas más baratas para los aficionados locales están a 590 dólares, mientras que las más caras llegan a los 2.490 dólares

