El pasado domingo 31 de agosto, el exjugador de Alianza Lima, Erick Noriega, tuvo su debut con Gremio en un partido del Brasileirao frente a Flamengo. El ‘Samurai’ mostró un gran rendimiento durante el encuentro, además de recibir una destacada calificación tras salvar un balón en la línea de gol.

Tras ello, diversos medios brasileños calificaron su estreno como sobresaliente. Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, tampoco fue ajeno a esta actuación y se animó a comentar sobre el exblanquiazul, señalando que fue el mejor jugador del equipo dirigido por Mano Menezes en el partido. Asimismo, resaltó que un referente de Alianza Lima influyó en el crecimiento futbolístico de Noriega.

Mr. Peet señala qué jugador influyó en el crecimiento de Erick Noriega

Durante la transmisión del programa 'Madrugol', primero habló sobre la calificación que recibió el futbolista en el partido.

"En la consideración del 1 a 10, que saque 8.3 en Sofascore quiere decir que se jugó un partidazo. Y además, fue el único que obtuvo ese puntaje en Gremio", explicó en un primer momento.

"A Erick Noriega y Renzo Garcés les hizo bien compartir con Carlos Zambrano, les ha hecho muy buen jugar al lado de Zambrano. Sabemos que Carlos juega al límite y a veces se excede. Pero en el caso de Noriega, ha podido asimilar todo lo que ve en Carlos Zambrano", agregó el periodista, reconociendo que el 'Kaiser' fue una influencia para el ‘Samurai’.

¿Cuántos años firmó Erick Noriega por Gremio?

Cabe resaltar que el futbolista de la selección peruana firmó un contrato por tres años con Gremio, válido hasta la temporada 2028.