¡Reflejos de samurái! Erick Noriega y la gran patada debajo de la línea para salvar a Gremio ante Flamengo
En su debut con camiseta de Gremio, Erick Noriega salvó a su equipo con una crucial patada para impedir que Flamengo ponga el 1-0.
Erick Noriega juega su primer partido con Gremio de Porto Alegre. Foto: captura de Globo
Erick Noriega empieza a mostrarse en el Brasileirao. El jugador de la selección peruana se lució con una gran salvada debajo de la línea para evitar el primero de Flamengo ante Gremio.
Noticia en desarrollo...