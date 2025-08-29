HOYSuscripcion LR Focus

Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Mr.Peet revela la postura de Alianza Lima tras la multa impuesta por Indecopi: “Tiene para rato"

Indecopi impone a Alianza Lima una multa de más de 2,4 millones de soles por riesgos tras apagar las luces del Estadio Matute después de la final contra Universitario.

Mr. Peet habló acerca de la multa de Indecopi a Alianza Lima. Foto: composición LR/captura A Presión Radio/difusión
Tras la multa impuesta por Indecopi a Alianza Lima por apagar las luces de Matute luego de la victoria de Universitario en la final de la Liga 1, la situación volvió a generar controversia. El pasado jueves 28 de agosto, la entidad ratificó de manera definitiva una sanción de más de 2,4 millones de soles, además de una medida correctiva, por haber cortado el alumbrado y puesto en riesgo a 26.000 asistentes.

Por su parte, Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, señaló en el programa 'A Presión Radio' que el club no pagará el monto total, ya que apelará el fallo en instancias ordinarias.

Mr. Peet revela posible postura de Alianza Lima tras multa de Indecopi

Durante la transmisión del programa, Mr. Peet reveló cuáles serían las acciones que tomaría el club tras la sanción impuesta por Indecopi debido a que apagó las luces después del pitazo final en el partido contra Universitario.

"Es un tema que se va a apelar. Está dentro de la justicia ordinaria, no tiene nada que ver con lo deportivo. Se va a apelar, eso es lo que tengo como conocimiento. Se va a apelar y tiene para rato. Lo que es la suma impuesta, no va a ser tal cual, al final se verá cuál es resultado final. Pero como digo, esto tiene para rato, y Alianza va a apelar. Quienes sancionan saben perfectamente que viene apelaciones, luego reducciones", explicó el comunicador.

¿Cuál fue el resultado de la final entre Alianza Lima y Universitario en el 2023?

Alianza Lima y Universitario se midieron por cuarta vez en la temporada, en un partido que quedó marcado como uno de los más memorables entre ambos. En esa final por el título nacional, los cremas se impusieron 2-0 como visitantes gracias a los tantos de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

