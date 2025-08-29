Mr. Peet pide a la gente que vote por el pan con chicharrón en su duelo contra el encebollado ecuatoriano. | Foto: composición LR/TikTok

Mr. Peet se pronunció luego de que se hicieran virales sus comentarios al corregir a Ibai Llanos, al señalar que el pan con chicharrón no es el desayuno típico del Perú. Sin embargo, en medio de la tendencia por el ‘Mundial de los desayunos’, dinámica creada por el streamer español, el periodista deportivo Peter Arévalo incentivó a los usuarios de internet a seguir votando por el plato peruano, que compite contra el encebollado ecuatoriano.

¿Qué dijo Mr. Peet al respecto sobre la votación por el pan con chicharrón?

Tras la polémica generada por sus declaraciones, Mr. Peet aprovechó el momento para aclarar su postura. En todo momento sostuvo que el pan con chicharrón no suele consumirse a diario en el desayuno peruano, sino principalmente los domingos. Además, recalcó que no tiene nada en contra de Ibai Llanos y que solo quiso corregirlo porque, desde su punto de vista, se equivocó en la elección.

No obstante, al probar el pan con chicharrón en pleno programa en vivo y con el rostro visiblemente satisfecho, no dudó en incentivar a la ciudadanía a votar para que el plato peruano supere en los cuartos de final del ‘Mundial de los desayunos’ al encebollado ecuatoriano: ''Tú que me estás viendo, tienes que votar por el pan con chicharrón. Es una orden'', declaró tajantemente.

La ola de reacciones tras los comentarios de Mr. Peet

Por otro lado, aprovechó para darle la razón a sus seguidores y destacar que el pan con chicharrón siga representando al Perú en un duelo parejo contra el encebollado ecuatoriano: ''Si tanto decían que por mi culpa, ya está, tremendo pan con chicharrón me estoy comiendo'', dijo.

Este último clip dejó muchas interacciones entre los usuarios que no dudaron en dejar su punto de vista sobre las últimas declaraciones de Mr. Peet: "Seguir votando en Ibai Llanos por Perú", "Es que le dijeron que iban a mostrar un videíto", "Mr. Indeciso", "Hizo caso a la amenaza de Sideral", "Pero Mr. Peet quería que el desayuno bandera sea el pan con mantequilla con su quinua", fueron los comentarios más destacados.

