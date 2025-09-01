HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Deportes

Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

El experimentado delantero anotó solo cuatro goles en 23 partidos oficiales con Universitario durante la temporada 2024. Las expectativas del club no se cumplieron.

Diego Churín no habría convencido a la directiva de Universitario. Foto: ESPN
Diego Churín no habría convencido a la directiva de Universitario. Foto: ESPN

Universitario definió el futuro del delantero Diego Churín, según el experimentado periodista Gustavo Peralta. El bicampeón de la Liga 1 esperó más goles y jerarquía ofensiva, pero el veterano futbolista argentino nunca terminó de adaptarse. En la temporada 2024, Churín participó en 23 encuentros oficiales, logrando anotar solo cuatro goles y sin registrar asistencias.

Sin duda, estas cifras para un '9' con trayectoria son consideradas insuficientes para un refuerzo extranjero. Diego Churín mostró destellos de su talento, como en la notable victoria 2-0 frente a Sporting Cristal en el Estadio Monumental, aunque sus actuaciones destacadas fueron esporádicas y no fueron suficientes para garantizar su presencia en el once titular de Jorge Fossati.

PUEDES VER: Prensa brasileña se rinde a Erick Noriega tras su espectacular debut con Gremio: “El Beckenbauer latino”

lr.pe

¿Diego Churín se queda en Universitario o se va?

Universitario ya se encuentra planificando algunas mejoras para el 2026 y algunos jugadores no fueron considerados en los planes por el pobre rendimiento que ofrecieron en la presente temporada. "Diego Churín termina contrato en diciembre. No sigue en Universitario", reveló el comentarista Gustavo Peralta en el programa L1 MAX.

PUEDES VER: Erick Noriega recibió el puntaje más alto tras debut con Gremio por medios deportivos: "Se desempeñó excepcionalmente"

lr.pe

¿André Carrillo jugará en Universitario?

En una reciente entrevista con Eddie Fleischmann para Ovación, se dio a conocer que Carrillo mantuvo una charla con Jean Ferrari, tras su salida del fútbol en Arabia Saudita, y le propuso unirse a la 'U'. "Tuve una conversación (con Jean Ferrari), pero fue muy rápida. Él quería contar conmigo, yo tenía algunas dudas, pero no estaba en mis planes regresar a Perú. Apareció lo de Corinthians y no lo dudé. No hubo una oferta oficial, solo conversaciones", aclaró en la emisora AM.


Notas relacionadas
Sergio Peña se rinde ante Jairo Concha tras buenas actuaciones con Universitario: “Tiene mis respetos”

Sergio Peña se rinde ante Jairo Concha tras buenas actuaciones con Universitario: “Tiene mis respetos”

LEER MÁS
Sergio Peña revela si Miguel Trauco sigue siendo hincha de Universitario tras fichaje por Alianza Lima: “Le gusta el trato que le han dado”

Sergio Peña revela si Miguel Trauco sigue siendo hincha de Universitario tras fichaje por Alianza Lima: “Le gusta el trato que le han dado”

LEER MÁS
Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

LEER MÁS
Sergio Peña revela si Miguel Trauco sigue siendo hincha de Universitario tras fichaje por Alianza Lima: “Le gusta el trato que le han dado”

Sergio Peña revela si Miguel Trauco sigue siendo hincha de Universitario tras fichaje por Alianza Lima: “Le gusta el trato que le han dado”

LEER MÁS
Erick Noriega recibió el puntaje más alto tras debut con Gremio por medios deportivos: "Se desempeñó excepcionalmente"

Erick Noriega recibió el puntaje más alto tras debut con Gremio por medios deportivos: "Se desempeñó excepcionalmente"

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

LEER MÁS
Presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán sueña en grande con Nolberto Solano: "Nos gustaría que nos lleve a la Copa del Mundo"

Presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán sueña en grande con Nolberto Solano: "Nos gustaría que nos lleve a la Copa del Mundo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Deportes

Rivales del Real Madrid en la Champions League 2025-2026: cruces confirmados, horarios y canales de TV para ver la Fase Liga

Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota