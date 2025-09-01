Universitario definió el futuro del delantero Diego Churín, según el experimentado periodista Gustavo Peralta. El bicampeón de la Liga 1 esperó más goles y jerarquía ofensiva, pero el veterano futbolista argentino nunca terminó de adaptarse. En la temporada 2024, Churín participó en 23 encuentros oficiales, logrando anotar solo cuatro goles y sin registrar asistencias.

Sin duda, estas cifras para un '9' con trayectoria son consideradas insuficientes para un refuerzo extranjero. Diego Churín mostró destellos de su talento, como en la notable victoria 2-0 frente a Sporting Cristal en el Estadio Monumental, aunque sus actuaciones destacadas fueron esporádicas y no fueron suficientes para garantizar su presencia en el once titular de Jorge Fossati.

¿Diego Churín se queda en Universitario o se va?

Universitario ya se encuentra planificando algunas mejoras para el 2026 y algunos jugadores no fueron considerados en los planes por el pobre rendimiento que ofrecieron en la presente temporada. "Diego Churín termina contrato en diciembre. No sigue en Universitario", reveló el comentarista Gustavo Peralta en el programa L1 MAX.

¿André Carrillo jugará en Universitario?

En una reciente entrevista con Eddie Fleischmann para Ovación, se dio a conocer que Carrillo mantuvo una charla con Jean Ferrari, tras su salida del fútbol en Arabia Saudita, y le propuso unirse a la 'U'. "Tuve una conversación (con Jean Ferrari), pero fue muy rápida. Él quería contar conmigo, yo tenía algunas dudas, pero no estaba en mis planes regresar a Perú. Apareció lo de Corinthians y no lo dudé. No hubo una oferta oficial, solo conversaciones", aclaró en la emisora AM.



