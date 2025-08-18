HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Deportes

Con Messi y Mastantuono: la poderosa lista de Argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador en las últimas fechas de Eliminatorias

Lionel Scaloni reveló su última prelista de convocados para la Selección Argentina dentro del proceso de Eliminatorias al Mundial 2026, en donde se medirá ante Venezuela y Ecuador.

Argentina lidera las Eliminatorias con 35 puntos. Foto: composiciónLR/AFP
Argentina lidera las Eliminatorias con 35 puntos. Foto: composiciónLR/AFP

La Selección Argentina disputará sus últimas fechas correspondientes a las Eliminatorias Conmebol en ruta al Mundial 2026, teniendo en frente a Venezuela y Ecuador el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Por tal motivo, Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, reveló la más reciente prelista de 31 nombres que representarán a los vigentes campeones del mundo, ya clasificados a la próxima cita mundialista.

Con Lionel Messi a la cabeza, la selección de futbolistas para la fecha doble está repleta de alternativas, entre las que destacan jugadores juveniles con un gran presente, como el caso de Franco Mastantuono, nuevo fichaje del Real Madrid, Claudio Echeverri de Manchester City o Thiago Almada, reciente incorporación del Atlético de Madrid.

PUEDES VER: Barcelona gana y golea en su debut: venció 3-0 a Mallorca por la primera fecha de LaLiga 2025-2026

lr.pe

Convocados, Selección Argentina: los 31 para enfrentar a Venezuela y Ecuador por Eliminatorias

Argentina quiere cerrar en lo más alto de la tabla su participación dentro de las Eliminatorias al Mundial 2026, en donde le restan los compromisos ante las selecciones de Venezuela y Ecuador. Con ello en mente, Lionel Scaloni armó su prelista de 31 convocados en donde incorpora nuevos talentos y reafirma la confianza en otros. A continuación, revisa quienes son los elegidos para vestir la camiseta albiceleste:

  • Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth) y Facundo Medina (Olympique de Marsella).
  • Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Valentín Carboni (Genoa).
  • Delanteros: Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Ángel Correa (Tigres), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y José Manuel López (Palmeiras).
Lista de convocados de Argentina para la fecha doble de Eliminatorias. Foto: Selección Argentina

Lista de convocados de Argentina para la fecha doble de Eliminatorias. Foto: Selección Argentina

Las sorpresas en los convocados de Argentina para las Eliminatorias

La prelista de la Selección Argentina dejó algunas sorpresas para analizar, siendo una de las más claras las incorporación de Claudio 'Diablito' Echeverri, Alan Varela, Julio Soler y José Manuel 'Flaco' López. Asimismo, vuelven a recibir el llamado algunas piezas fijas en la obtención de la Copa del Mundo y la Copa América, como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Ángel Correa.

Importante destacar que el partido ante Venezuela podría significar la última disputa en suelo nacional para Lionel Messi. Si bien el astro argentino no ha confirmado una fecha para el fin de su carrera o un retiro de la selección, se especula que el Mundial 2026 sería la última actividad futbolística que hará vistiendo la albiceleste.

¿Cuándo juega Argentina en las Eliminatorias 2026?

El 4 de septiembre, la Selección de Argentina recibirá a su similar de Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires y cinco días después será parte de la última fecha del proceso clasificatorio cuando visite la ciudad de Guayaquil para enfrentar a Ecuador.

Notas relacionadas
Bayern Múnich derrota a Stuttgart y es el nuevo campeón de la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich derrota a Stuttgart y es el nuevo campeón de la Supercopa de Alemania

LEER MÁS
Liverpool derrota 2-0 a Bournemouth EN VIVO: transmisión del partido de hoy por el arranque de la Premier League

Liverpool derrota 2-0 a Bournemouth EN VIVO: transmisión del partido de hoy por el arranque de la Premier League

LEER MÁS
Futbolista del AFC Bournemouth, Antoine Semenyo, enfrentó insultos racistas durante el arranque de la Premier League

Futbolista del AFC Bournemouth, Antoine Semenyo, enfrentó insultos racistas durante el arranque de la Premier League

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

LEER MÁS
¿Se olvidó de Sporting Cristal? Franco Navarro revela que Pedro Aquino está entusiasmado por ser jugador de Alianza Lima: "Quiere venir"

¿Se olvidó de Sporting Cristal? Franco Navarro revela que Pedro Aquino está entusiasmado por ser jugador de Alianza Lima: "Quiere venir"

LEER MÁS
Paulo Autuori estalla contra periodista en conferencia tras victoria de Sporting Cristal ante Binacional: "No me vengas con eso"

Paulo Autuori estalla contra periodista en conferencia tras victoria de Sporting Cristal ante Binacional: "No me vengas con eso"

LEER MÁS
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

Resultados 5y6 La Rinconada, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

LEER MÁS
Edwin Oviedo revela cómo Luis 'El Pana' Tejada se convirtió en la venta más cara del Juan Aurich: "Fue un ingreso impresionante"

Edwin Oviedo revela cómo Luis 'El Pana' Tejada se convirtió en la venta más cara del Juan Aurich: "Fue un ingreso impresionante"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adolescente celebra sus 15 años y baila el vals con las fotos de sus padres que fallecieron en un accidente de tránsito

Comerciante de cacao muere apuñalado en presunto lío pasional en Chiclayo

Donald Trump revela que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania

Deportes

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO: ¿a qué hora juega Cristiano Ronaldo y dónde ver la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita?

¿Se olvidó de Sporting Cristal? Franco Navarro revela que Pedro Aquino está entusiasmado por ser jugador de Alianza Lima: "Quiere venir"

Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

APP de César Acuña intenta desmarcarse de tragedia de Trujillo: convoca al ministro del Interior para dar explicaciones

Rosa María Palacios rechaza promulgación de Ley de Amnistía: "El mensaje de impunidad está clarísimo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota