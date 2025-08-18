La Selección Argentina disputará sus últimas fechas correspondientes a las Eliminatorias Conmebol en ruta al Mundial 2026, teniendo en frente a Venezuela y Ecuador el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Por tal motivo, Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, reveló la más reciente prelista de 31 nombres que representarán a los vigentes campeones del mundo, ya clasificados a la próxima cita mundialista.

Con Lionel Messi a la cabeza, la selección de futbolistas para la fecha doble está repleta de alternativas, entre las que destacan jugadores juveniles con un gran presente, como el caso de Franco Mastantuono, nuevo fichaje del Real Madrid, Claudio Echeverri de Manchester City o Thiago Almada, reciente incorporación del Atlético de Madrid.

Convocados, Selección Argentina: los 31 para enfrentar a Venezuela y Ecuador por Eliminatorias

Argentina quiere cerrar en lo más alto de la tabla su participación dentro de las Eliminatorias al Mundial 2026, en donde le restan los compromisos ante las selecciones de Venezuela y Ecuador. Con ello en mente, Lionel Scaloni armó su prelista de 31 convocados en donde incorpora nuevos talentos y reafirma la confianza en otros. A continuación, revisa quienes son los elegidos para vestir la camiseta albiceleste:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth) y Facundo Medina (Olympique de Marsella).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Valentín Carboni (Genoa).

Delanteros: Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Ángel Correa (Tigres), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y José Manuel López (Palmeiras).

Las sorpresas en los convocados de Argentina para las Eliminatorias

La prelista de la Selección Argentina dejó algunas sorpresas para analizar, siendo una de las más claras las incorporación de Claudio 'Diablito' Echeverri, Alan Varela, Julio Soler y José Manuel 'Flaco' López. Asimismo, vuelven a recibir el llamado algunas piezas fijas en la obtención de la Copa del Mundo y la Copa América, como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Ángel Correa.

Importante destacar que el partido ante Venezuela podría significar la última disputa en suelo nacional para Lionel Messi. Si bien el astro argentino no ha confirmado una fecha para el fin de su carrera o un retiro de la selección, se especula que el Mundial 2026 sería la última actividad futbolística que hará vistiendo la albiceleste.

¿Cuándo juega Argentina en las Eliminatorias 2026?

El 4 de septiembre, la Selección de Argentina recibirá a su similar de Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires y cinco días después será parte de la última fecha del proceso clasificatorio cuando visite la ciudad de Guayaquil para enfrentar a Ecuador.