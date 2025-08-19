Activistas de Angola intentan frenar amistoso de Argentina con Messi en país africano

Activistas angoleños piden a Messi que cancele el amistoso que se organizó para noviembre, debido a la represión de las autoridades que vienen batallando. | Foto: Composición LR/ AFP & Prensa Obrera

Grupos activistas angoleños instaron a la federación argentina (AFA) y a su estrella Lionel Messi a cancelar el partido amistoso que tiene previsto a finales de año, luego de que 30 personas fallecieran durante las recientes protestas en el país.

Las federaciones de fútbol de ambos países acordaron un partido amistoso en una fecha por fijar en la capital, Luanda, como parte de las celebraciones en noviembre del 50º aniversario de la independencia de Angola.

Angoleños piden que partido con la selección argentina sea cancelado

En una carta abierta dirigida a la AFA, a la selección nacional argentina y a la fundación benéfica de Lionel Messi, cuatro grupos de activistas acusaron a las autoridades angoleñas de "represión sistemática".

Rechazar participar de ese partido "sería un gesto noble de solidaridad internacional y de respeto de los derechos humanos", interpelan las asociaciones prodemocráticas.

Activistas angoleños acusan a las autoridades de represión sistemática

Angola es uno de los países africanos líderes en la producción de petróleo, pero alrededor de un tercio de su población (de cerca de 38 millones de personas) vive en la pobreza, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

El aumento del precio de los combustibles provocaron en julio protestas que derivaron en saqueos de tiendas y la policía repelió las manifestaciones con fuego real.

Al menos una treintena de personas murieron, más de 270 resultaron heridas y 1.515 fueron detenidas por la policía en los peores disturbios en el país africano en décadas.

"Mientras los recursos públicos se canalizan hacia eventos deportivos de gran nivel, miles de niños y adultos deben hacer frente a una hambruna crónica, una anemia severa y una inseguridad alimentaria generalizada", denunciaron los grupos en su carta.

Según un informe de 2025 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 22,5% de la población angoleña sufre de malnutrición.

Los activistas denunciaron que solo unos pocos se benefician de las oportunidades de negocio en Angola y que la mayoría están vinculados al MPLA, el partido en el poder desde que el país se independizó de Portugal en 1975.