Deportes

¿Qué fue de Jean Pierre Rhyner, el jugador que cambió la selección de Suiza por Perú, pero que nunca llegó a debutar?

Pese a ser elegible por el país helvético, donde nació, el defensa siempre mostró disposición por representar a la Bicolor. Aunque llegó a ser convocado a las eliminatorias, no jugó un solo minuto.

Jean Pierre Rhyner llegó a integrar una convocatoria de la selección peruana en el 2020. Foto: FPF
Jean Pierre Rhyner llegó a integrar una convocatoria de la selección peruana en el 2020. Foto: FPF

En los últimos años, la selección peruana se ha ido nutriendo con jugadores que no nacieron en nuestro país, pero que tienen ascendencia por parte de sus padres o abuelos. Es el caso de futbolistas como Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño u Oliver Sonne, quienes suman varios partidos oficiales con la Bicolor.

Un desenlace muy distinto tuvo el defensa Jean Pierre Rhyner. El futbolista nacido en Suiza, de madre peruana, llegó a ser convocado para las eliminatorias al Mundial 2022. No obstante, nunca pudo jugar un solo minuto con el equipo y poco a poco fue quedando al margen hasta dejar de ser considerado en las siguientes nóminas.

lr.pe

Jean Pierre Rhyner y su historia con la selección peruana

Rhyner debutó profesionalmente con el Grasshoper de su natal Suiza en el 2015, aunque ya desde el 2013 había entrado en la órbita de la selección helvética, que lo citó para su división sub-18. Sin embargo, la intención del zaguero siempre fue representar al Perú, objetivo al que parecía haberse acercado en el 2014, cuando recibió el llamado y jugó dos amistosos con la sub-20 de la Blanquirroja.

Debido a que no fue tomado en cuenta para el Sudamericano del 2015, el jugador volvió a integrar las categorías menores de la selección suiza al jugar cinco partidos con el equipo sub-20 y otros cinco con la sub-21 en el 2016.

Recién en el 2020, tras ganar continuidad en el Real Cartagena de España y ser habilitado por la FIFA para representar a nuestro país, 'Jeanpi' pudo ser convocado por Ricardo Gareca. El 'Tigre' llamó al central para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial 2022, ante Argentina y Chile.

A pesar de la gran expectativa generada en torno suyo, se quedó en el banco de suplentes en ambos encuentros. Al año siguiente, fue incluido en la lista preliminar para la Copa América 2021, pero no quedó entre los elegidos y desde entonces no ha vuelto a ser sondeado.

Jean Pierre Rhyner estuvo cerca de jugar las eliminatorias a Qatar 2022. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Jean Pierre Rhyner estuvo cerca de jugar las eliminatorias a Qatar 2022. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

¿Qué pasó con Jean Pierre Rhyner?

Luego de su fugaz paso por la selección peruana, y tras dejar el fútbol español, Rhyner continuó su carrera en clubes como el FC Emmen de Países Bajos, Volos NFC de Grecia, FC Schaffhausen de Suiza y FC Vizela de Portugal, con el cual acaba de renovar hasta el 2027.

"Estoy feliz en Portugal. Vizela tiene un lugar grande en mi corazón, pues me dio una oportunidad importante en mi carrera y estoy muy agradecido. Queremos subir a primera, es el principal objetivo del equipo", declaró recientemente el zaguero tras extender su vínculo.

