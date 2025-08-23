HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fútbol Peruano

DT de Cusco FC arremetió contra periodista en conferencia tras sentirse perjudicado ante Juan Pablo II por Liga 1: "Pase y cobre el bono"

"Seguramente ya puede pasar a cobrar el bono", dijo el técnico Miguel Rondelli, quien cuestionó duramente a un comunicador y disparó contra el arbitraje tras el empate con Juan Pablo II.

Cusco FC ha sumado 13 puntos en lo que va del Torneo Clausura 2025. Foto: difusión
Cusco FC ha sumado 13 puntos en lo que va del Torneo Clausura 2025. Foto: difusión

El último viernes 22 de agosto, Cusco FC empató sin goles con Juan Pablo II en Chongoyape por el Torneo Clausura 2025, resultado que complicó a los Dorados en sus aspiraciones de colocarse líderes parcialmente. El encuentro tuvo dos expulsados por parte del árbitro Michael Espinoza. Carlos Gamarra y Álex Custodio, ambos futbolistas del elenco cusqueño, vieron la cartulina roja. En conferencia de prensa, el técnico Miguel Rondelli aseguró sentirse perjudicado y cuestionó la actuación del réferi.

El estratega argentino disparó con todo en una parte de la rueda de prensa luego de una pregunta de un periodista, a quien criticó con dureza. Rondelli aseguró que el comunicador estaba defendiendo a Juan Pablo II y que luego iba a cobrar un incentivo.

PUEDES VER: Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: 'Hablé con Óscar Ibáñez'

lr.pe

DT de Cusco explotó en conferencia tras empate con Juan Pablo II: "Me siento perjudicado"

"No necesita desgarrarse las vestiduras para defender a Juan Pablo II, ya hizo su trabajo, seguramente ya puede pasar a cobrar el bono, pase y cobre el bono, no tengo ningún problema. Lo que estoy diciendo es que nosotros nos sentimos perjudicados. Usted puede sentirse como quiera. ¿Yo no tengo derecho a sentirme perjudicado? ¿Tengo que tener pruebas para sentirme perjudicado?", apuntó.

"La semana pasada se pasaron hablando en todos los programas de televisión durante 70 horas, de si el gol no era gol, si el VAR, de si la expulsión de Ancajima. Está perfecto que se hable, porque esto es debatible. Yo digo que para mí, hoy me siento perjudicado. Tengo todo el derecho de sentirme perjudicado. Entonces, no me diga: ‘¿usted tiene pruebas?’ ¿En qué me apura? No entiendo. Yo tengo derecho a decir lo que yo quiera y respondo por lo que yo digo. Usted responda por lo que usted dice2, sentenció.

PUEDES VER: Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a Universitario en el partido de Copa Libertadores: 'Como teníamos la ventaja…'

lr.pe
Notas relacionadas
¿A qué hora juegan y dónde ver Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juegan y dónde ver Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por Fecha 7 Torneo Clausura 2025

Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por Fecha 7 Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

LEER MÁS
Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por Fecha 7 Torneo Clausura 2025

Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por Fecha 7 Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Goleador de Cusco FC tras polémicas expulsiones ante Juan Pablo II: "Traten de no ser tan alevosos a la próxima"

Goleador de Cusco FC tras polémicas expulsiones ante Juan Pablo II: "Traten de no ser tan alevosos a la próxima"

LEER MÁS
Ricardo Gareca bromeó a André Carrillo tras mandarlo a buscar su reemplazo en Huancayo: "Qué mentiroso es"

Ricardo Gareca bromeó a André Carrillo tras mandarlo a buscar su reemplazo en Huancayo: "Qué mentiroso es"

LEER MÁS
Administrador de Universitario revela que Conar contactó al club para que revisen audios VAR en privado: "Llama la atención"

Administrador de Universitario revela que Conar contactó al club para que revisen audios VAR en privado: "Llama la atención"

LEER MÁS
Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota