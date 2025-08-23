El último viernes 22 de agosto, Cusco FC empató sin goles con Juan Pablo II en Chongoyape por el Torneo Clausura 2025, resultado que complicó a los Dorados en sus aspiraciones de colocarse líderes parcialmente. El encuentro tuvo dos expulsados por parte del árbitro Michael Espinoza. Carlos Gamarra y Álex Custodio, ambos futbolistas del elenco cusqueño, vieron la cartulina roja. En conferencia de prensa, el técnico Miguel Rondelli aseguró sentirse perjudicado y cuestionó la actuación del réferi.

El estratega argentino disparó con todo en una parte de la rueda de prensa luego de una pregunta de un periodista, a quien criticó con dureza. Rondelli aseguró que el comunicador estaba defendiendo a Juan Pablo II y que luego iba a cobrar un incentivo.

DT de Cusco explotó en conferencia tras empate con Juan Pablo II: "Me siento perjudicado"

"No necesita desgarrarse las vestiduras para defender a Juan Pablo II, ya hizo su trabajo, seguramente ya puede pasar a cobrar el bono, pase y cobre el bono, no tengo ningún problema. Lo que estoy diciendo es que nosotros nos sentimos perjudicados. Usted puede sentirse como quiera. ¿Yo no tengo derecho a sentirme perjudicado? ¿Tengo que tener pruebas para sentirme perjudicado?", apuntó.

"La semana pasada se pasaron hablando en todos los programas de televisión durante 70 horas, de si el gol no era gol, si el VAR, de si la expulsión de Ancajima. Está perfecto que se hable, porque esto es debatible. Yo digo que para mí, hoy me siento perjudicado. Tengo todo el derecho de sentirme perjudicado. Entonces, no me diga: ‘¿usted tiene pruebas?’ ¿En qué me apura? No entiendo. Yo tengo derecho a decir lo que yo quiera y respondo por lo que yo digo. Usted responda por lo que usted dice2, sentenció.