En medio de los rumores que señalan que Piero Quispe podría dejar Pumas UNAM para fichar por el Sydney FC de Australia, han surgido diversas opiniones, algunas a favor y otras en contra. Entre ellas destacó la del exjugador y recordado capitán de Universitario de Deportes, Carlos Galván, quien no dudó en dar su punto de vista sobre este posible traspaso.

Durante la transmisión del programa 'A Presión', Galván calificó la decisión como un error, argumentando que Quispe se marcharía a una liga “amateur” e incluso ironizó señalando que “irá a jugar con los canguros”. Además, aseguró que los rumores que vinculaban al volante con equipos como Newell’s o Rosario Central solo tenían como objetivo inflar el valor de su pase.

Carlos Galván en contra del fichaje de Piero Quispe por Sydney FC

“(Piero) Quispe nada más, se va a ir a jugar con los canguros. Lo perdemos. Es fútbol amateur”, expresó en un primer momento.

El popular ‘Negro’ agregó: “¿Cuál fue el fin de decir que lo quería Rosario o Newell's? Inflar el precio del jugador. Una cosa es jugar en la MLS y otra que te quiera el fútbol argentino. No lo quería ni su mamá”, puntualizó.

¿Qué se sabe del fichaje de Piero Quispe al Sydney FC?

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, tras consultar con fuentes cercanas a la negociación, Pumas ya alcanzó un acuerdo verbal y Piero Quispe definió su llegada al Sydney FC mediante un préstamo por un año. La cesión sería sin costo para el club australiano e incluiría una opción de compra.