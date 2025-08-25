HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Carlos Galván hace añicos a Carlos Zambrano por polémicos gestos en el Alianza Lima vs Universitario: "no ganó nada"

Alianza Lima logró un valioso empate frente a Universitario en el estadio Monumental U Marathon, manteniéndose en el quinto lugar del Torneo Clausura.

Carlos Galván arremetió contra Carlos Zambrano tras el Universitario vs Alianza Lima. Foto: composición LR/captura A Presión/captura X
Carlos Galván arremetió contra Carlos Zambrano tras el Universitario vs Alianza Lima. Foto: composición LR/captura A Presión/captura X

Alianza Lima consiguió un valioso empate en su visita al estadio Monumental U Marathon frente a Universitario de Deportes, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los íntimos terminaron el partido con 9 jugadores tras las expulsiones de Kevin Quevedo (63') y Renzo Garcés (90+8'). Con este resultado, la ‘U’ recupera el liderato en solitario de la tabla de posiciones, mientras que Alianza se mantiene en el quinto lugar.

Después del encuentro, Carlos Galván, histórico jugador crema, habló en el programa 'A Presión' y lanzó duras críticas contra Carlos Zambrano. El exdefensa cuestionó los polémicos gestos del futbolista blanquiazul hacia la hinchada local, resaltando que Zambrano debería concentrarse en su equipo, ya que aún no ha conseguido títulos con Alianza.

PUEDES VER: Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

lr.pe

Carlos Galván arremete contra Carlos Zambrano

Durante la conversación en el programa, Galván fue contundente al referirse al zaguero, cuando Zambrano se dirigía a los vestuarios tras el empate, realizó gestos que molestaron a los hinchas cremas. “Que Carlos Zambrano trate de salir campeón con su equipo porque no ganó nada”, señaló el exjugador en 'A Presión'.

PUEDES VER: Asesor FIFA y su rotunda postura sobre gol anulado a Universitario por offside ante Alianza Lima: "Buen trazado de líneas"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Tras el clásico entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7, la tabla de posiciones registró algunos movimientos importantes.

ClubPJDGPuntos
1.Universitario7715
2. Sporting Cristal61114
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso7513
5. Alianza Lima7212
6. Sport Huancayo709
7. Melgar7-19
8. Los Chankas5-39
9. Cienciano628
10. Alianza Universidad6-27
11. ADT6-47
12. Alianza Atlético516
13. Juan Pablo II6-26
14. Comerciantes Unidos6-35
15. Atlético Grau6-44
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys7-74
18. UTC5-42
19. Binacional (descendido)---
Menor queda con bala alojada en el cuello tras altercado entre barristas de U y Alianza en la puerta de su casa en Cercado

Menor queda con bala alojada en el cuello tras altercado entre barristas de U y Alianza en la puerta de su casa en Cercado

Asesor FIFA y su rotunda postura sobre gol anulado a Universitario por offside ante Alianza Lima: "Buen trazado de líneas"

Asesor FIFA y su rotunda postura sobre gol anulado a Universitario por offside ante Alianza Lima: "Buen trazado de líneas"

4 heridos de bala deja violento ataque en Ate tras fin del partido entre la 'U' y Alianza Lima: vecinos exigen presencia de la PNP

4 heridos de bala deja violento ataque en Ate tras fin del partido entre la 'U' y Alianza Lima: vecinos exigen presencia de la PNP

