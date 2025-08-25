Alianza Lima consiguió un valioso empate en su visita al estadio Monumental U Marathon frente a Universitario de Deportes, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los íntimos terminaron el partido con 9 jugadores tras las expulsiones de Kevin Quevedo (63') y Renzo Garcés (90+8'). Con este resultado, la ‘U’ recupera el liderato en solitario de la tabla de posiciones, mientras que Alianza se mantiene en el quinto lugar.

Después del encuentro, Carlos Galván, histórico jugador crema, habló en el programa 'A Presión' y lanzó duras críticas contra Carlos Zambrano. El exdefensa cuestionó los polémicos gestos del futbolista blanquiazul hacia la hinchada local, resaltando que Zambrano debería concentrarse en su equipo, ya que aún no ha conseguido títulos con Alianza.

Carlos Galván arremete contra Carlos Zambrano

Durante la conversación en el programa, Galván fue contundente al referirse al zaguero, cuando Zambrano se dirigía a los vestuarios tras el empate, realizó gestos que molestaron a los hinchas cremas. “Que Carlos Zambrano trate de salir campeón con su equipo porque no ganó nada”, señaló el exjugador en 'A Presión'.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Tras el clásico entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7, la tabla de posiciones registró algunos movimientos importantes.