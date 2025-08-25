HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Carlos Galván arremete contra Renzo Garcés tras ser expulsado en el empate de Alianza Lima ante Universitario: "Un bebé de pecho"

"¿Desde cuándo Garcés se la quiere dar de guapo?", fueron las palabras de Carlos Galván, quien criticó la acción del jugador blanquiazul.

Carlos Galván criticó acción de Renzo Garcés. Foto: composición LR/captura A Presión/captura X
Carlos Galván criticó acción de Renzo Garcés. Foto: composición LR/captura A Presión/captura X

Universitario de Deportes consiguió un empate frente a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un encuentro que tuvo muchas emociones de principio a fin. Sin embargo, este clásico no estuvo exento de euforia y críticas. El partido terminó 0-0, con ambos equipos repartiéndose puntos: la ‘U’ se coloca en el primer lugar, mientras que los blanquiazules se encuentran en la quinta posición de la tabla.

Durante el encuentro, el jugador íntimo Renzo Garcés fue expulsado al minuto 98 tras un choque con José ‘Tunche’ Rivera. En la acción, cuando ambos cayeron al césped, Garcés dejó los toperoles en la espalda del jugador crema, lo que llevó al árbitro Jordi Espinoza a mostrarle la tarjeta roja. Tras esta jugada, en el programa ‘A Presión’, Carlos Galván criticó duramente al defensa.

PUEDES VER: Carlos Galván hace añicos a Carlos Zambrano por polémicos gestos en el Alianza Lima vs Universitario: "No ganó nada"

lr.pe

Carlos Galván sobre Renzo Garcés: “Un bebé de pecho”.

Galván también fue claro al referirse a la forma agresiva de jugar de Garcés, señalando que habría adoptado actitudes similares a las de Carlos Zambrano. “¿Desde cuándo Garcés se la quiere dar de guapo? Desde que está con Carlos Zambrano, ¿acaso se va a enfrentar con él o qué? ¿Se contagia? Garcés en San Martín era un bebé de pecho”, declaró el exjugador crema.

PUEDES VER: Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera tras bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

lr.pe

Próximos partidos de Universitario y Alianza Lima

Universitario de Deportes

  • 14.09 – 3.00 | Melgar vs Universitario| Liga 1 · Clausura · Jornada 8

Alianza Lima

  • 13.09 – 7.00 p. m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso| Liga 1 · Clausura · Jornada 8

CONMEBOL Sudamericana · Cuartos de final – Partido 1 de 2

  • 18.09 – 7.30 p. m.
    Alianza Lima vs. Por definirse

CONMEBOL Sudamericana · Cuartos de final – Partido 2 de 2

  • 25.09 – 7.30 p. m.
    Por definirse vs. Alianza Lima
