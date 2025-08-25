Universitario de Deportes consiguió un empate frente a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un encuentro que tuvo muchas emociones de principio a fin. Sin embargo, este clásico no estuvo exento de euforia y críticas. El partido terminó 0-0, con ambos equipos repartiéndose puntos: la ‘U’ se coloca en el primer lugar, mientras que los blanquiazules se encuentran en la quinta posición de la tabla.

Durante el encuentro, el jugador íntimo Renzo Garcés fue expulsado al minuto 98 tras un choque con José ‘Tunche’ Rivera. En la acción, cuando ambos cayeron al césped, Garcés dejó los toperoles en la espalda del jugador crema, lo que llevó al árbitro Jordi Espinoza a mostrarle la tarjeta roja. Tras esta jugada, en el programa ‘A Presión’, Carlos Galván criticó duramente al defensa.

Carlos Galván sobre Renzo Garcés: “Un bebé de pecho”.

Galván también fue claro al referirse a la forma agresiva de jugar de Garcés, señalando que habría adoptado actitudes similares a las de Carlos Zambrano. “¿Desde cuándo Garcés se la quiere dar de guapo? Desde que está con Carlos Zambrano, ¿acaso se va a enfrentar con él o qué? ¿Se contagia? Garcés en San Martín era un bebé de pecho”, declaró el exjugador crema.

Próximos partidos de Universitario y Alianza Lima

Universitario de Deportes

14.09 – 3.00 | Melgar vs Universitario| Liga 1 · Clausura · Jornada 8

Alianza Lima

13.09 – 7.00 p. m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso| Liga 1 · Clausura · Jornada 8

CONMEBOL Sudamericana · Cuartos de final – Partido 1 de 2

18.09 – 7.30 p. m.

Alianza Lima vs. Por definirse

CONMEBOL Sudamericana · Cuartos de final – Partido 2 de 2