Piero Quispe a un paso de irse del Pumas de México: volante peruano es pretendido desde 3 continentes distintos

¡Cambia de Aires! Piero Quispe está en la puerta de salida de Pumas. Su futuro aún es una incógnita, puesto que lo buscan clubes de varias partes del mundo.

Piero Quispe tiene contrato con Pumas hasta fines del 2026. Foto: composición LR/difusión
Piero Quispe estaría viviendo sus últimos días en Pumas UNAM. El club ya le hizo saber que no cuentan con él para esta temporada, ya que buscan liberar cupo de extranjero para fichar a otro futbolista. A pesar de que el peruano se resistía a irse, todo indica que su futuro está lejos de México. Ofertas no le hacen falta y ya habría despertado el interés de equipos de 3 continentes diferentes. A sus 24 años, Quispe busca consolidarse en una liga del exterior.

Los rumores indican que varios clubes de Argentina están tras los pasos del futbolista de la Blanquirroja. Asimismo, manejaría una propuesta de un importante club de Asia. ¿Cuál será el nuevo destino de Piero Quispe?

PUEDES VER: Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: Algo debe saber

lr.pe

Piero Quispe entre 3 continentes tras dejar Pumas de México

En tierras mexicanas aseguran que Quispe interesa en Rosario Central, Newell's Old Boys y San Lorenzo. Sin embargo, un hecho que complicaría su llegada al fútbol argentino sería el cierre del mercado de fichajes, puesto que culmina este domingo 31 de agosto.

Ahora bien, en la última edición del programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta comentó que un equipo del continente asiático también busca a Quispe. "Pumas quiere otro jugador para el cupo de extranjero, es casi seguro que va a salir a préstamo. Hay una posibilidad fuerte de Argentina (Newell's, Rosario Central) pero la más fuerte en las últimas horas es de un club importante de Asia", adelantó.

Finalmente, en la mañana de este viernes 29 de agosto, RPP dio a conocer que Panetolikos de Grecia también desea el jugador de 24 años. El equipo compite en la primera división y sería el tercer peruano que pisa dicha liga tras las etapas de Alexander Callens y Sergio Peña.

PUEDES VER: ¿Qué fue de Jean Pierre Rhyner, el jugador que cambió la selección de Suiza por Perú, pero que nunca llegó a debutar?

lr.pe

¿Por qué Pumas dejaría ir a Piero Quispe?

Pumas enfrenta un inconveniente logístico, ya que tiene todos sus cupos de jugadores extranjeros completos. Esta situación le ha impedido realizar nuevas incorporaciones, como la del delantero Juan José Macías. Aunque la directiva ya tiene identificado a un jugador extranjero para reforzar el equipo, actualmente no hay lugar disponible para inscribirlo.

