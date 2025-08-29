Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

En las últimas horas se conoció que Piero Quispe podría dejar a Pumas UNAM para unirse al Sydney FC, el club más grande y ganador de Australia, según información del periodista Gustavo Peralta. Esta salida estaría motivada por su falta de continuidad en el equipo, por lo que el mediocampista peruano buscaría nuevos horizontes para seguir desarrollando su carrera.

Tras esta noticia, Adalberto Carrasquilla, volante del club, fue consultado al respecto en una rueda de prensa. Señaló que siempre le deseará lo mejor a Quispe, aunque aclaró que aún no hay nada oficial, y además se animó a darle un consejo.

Adalberto Carrasquilla habla sobre la posible salida de Piero Quispe de Puma

"Sobre la posible salida de Piero Quispe, aún no es oficial, no sabemos que vaya a pasar con él. Lo que sí, no podríamos dudar de la capacidad como jugador y como persona. Me llevo muy bien con él", explicó en un primer momento.

"Yo siempre le voy a desear lo mejor, estando aquí en Pumas o si le toca en otro lugar, lo único que le podría decir es que siga creciendo, que mejore como futbolista. Le queda mucha carrera por delante, tiene que madurar muchas cosas, pero es cierto, es que es un jugador importante", añadió el panameño.

"Y la decisión que vayan a tomar él o la directiva, que lleguen a un acuerdo, que por el momento, lo que hemos visto es que lo han manejado muy bien porque él está contento aquí también. Es algo que no está en mis manos, le deseo lo mejor y que siga creciendo. En este caso con Piero siempre hablo para aconsejarlo en esa parte", puntualizó

¿Cuál es el valor de Piero Quispe?

El jugador de 24 años tiene un valor de 2.5 millones de euros, de acuerdo con la información del portal internacional Transfermarkt.