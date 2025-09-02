HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal confirmado del Paraguay ante Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

En un duelo que sacará chispas, la selección paraguaya recibirá en el Estadio Defensores del Chaco a Ecuador. Ambos conjuntos buscan sellar su clasificación al Mundial 2026.

Paraguay y Ecuador jugarán en el Estadio Defensores del Chaco. Foto: composición LR/difusión
Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 están a punto de reiniciar. En esta penúltima fecha, varias selecciones buscan sellar su pase a la próxima fiesta del fútbol. Uno de los duelos que más expectativa provoca será el choque entre Paraguay y Ecuador, el cual se podrá seguir a través de GEN y El Canal del Fútbol.

La selección ecuatoriana ya está en el próximo Mundial. Los dirigidos por Sebastián Beccacecce han cumplido con una gran campaña protagonizado por una notable camada de jugadores que brillan en Europa. Por su parte, los paraguayos necesitan de un punto para sellar su pase con Gustavo Alfaro en la cabeza.

PUEDES VER: Nuevo DT de Chile sigue línea de Ricardo Gareca y explica por qué 'borró' a los últimos históricos: No son eternos

lr.pe

¿Dónde ver Paraguay versus Ecuador?

Si quieres ver el Paraguay contra Ecuador, puedes hacerlo a través de la señal GEN en territorio paraguayo. Sintoniza los siguientes canales dependiendo de tu ubicación para seguir el partido desde distintas partes del continente.

  • Argentina: TyC Sports
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • Perú: Movistar Play.
  • Chile: Chilevisión.
  • Brasil: Globo
  • Venezuela: Venevisión
  • Estados Unidos: Fanatiz USA

PUEDES VER: Alianza Lima presentó descargos por caso Renzo Garcés y respondió fuerte a la acusación: Actúen con imparcialidad

lr.pe

¿Cuándo juega Paraguay - Ecuador?

El partido entre la Albirroja y la Tri se disputará este jueves 4 de setiembre, en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 6.30 p. m. (hora ecuatoriana) y 8.30 p. m. (hora paraguaya).

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Todos los partidos de la fecha 17 se jugarán el mismo día, jueves 4 de septiembre, y a la misma hora (6.30, según el horario peruano). La única excepción será el Brasil-Chile, que empezará una hora más tarde.

  • Paraguay vs Ecuador | Estadio Defensores del Chaco
  • Argentina vs Venezuela | Estadio Monumental de Buenos Aires
  • Uruguay vs Perú | Estadio Centenario de Montevideo
  • Colombia vs Bolivia | Estadio Metropolitano de Barranquilla
  • Brasil vs Chile | Estadio Maracaná.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
