Carlos Zambrano y 'extranjeros' se van uniendo a los trabajos de la selección peruana en Montevideo

La selección peruana ya se encuentra en Montevideo, donde este jueves enfrentará en el estadio Centenario a Uruguay (6:30 p.m.) por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de los rostros nuevos en este día de trabajos fue la del defensor Carlos Zambrano, quien estuvo fuera de Lima por temas personales y ya se encuentra apto para aportar con su jerarquía y experiencia en esta recta final.

El “Káiser” apunta a meterse en el once de Óscar Ibáñez, siendo este ya uno de los últimos partidos defendiendo a la bicolor. El zaguero de Alianza Lima señaló hace unos meses atrás que la selección necesita un cambio generacional, aunque ayudará siempre que se le necesite en este camino a Norteamérica 2026 que concluye el martes 9 de setiembre ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

Desde hoy los seleccionados que militan en el extranjero se irán uniendo a los trabajos que se vienen desarrollando en el estadio Campeón del Siglo del club Peñarol.

Los elementos que llegarán desde el exterior son el volante Renato Tapia, el lateral izquierdo Marcos López, el golero Pedro Gallese, los laterales Oliver Sonne y Luis Advíncula y los atacantes Kenji Cabrera, Joao Grimaldo y Luis Ramos.

Erick Noriega también se pondrá a la disposición de Ibáñez luego de debutar con el Gremio. El exdefensor de Alianza Lima hizo jugó los 90 minutos y fue la figura de su equipo en el 1-1 ante el Flamengo en el estadio Maracaná por el Brasileirao.

En el trámite del compromiso jugó de defensor central y despejó con éxito varios ataques del ‘Fla’. Además, dio un pase preciso a Cristian Pavón en una jugada que terminó en penal para el Gremio.