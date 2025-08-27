Rainer Torres y su fuerte mensaje tras pelea de Hernán Barcos y Alex Valera: “Algo está muy mal”

Han pasado tres días desde que se jugó el clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, la polémica no se centró tanto en el rendimiento de ambos equipos, sino en la pelea que se produjo durante el encuentro entre Alex Valera y Hernán Barcos, donde el argentino arremetió contra el jugador de la 'U'. Tras esto, muchas personas apoyaron o desaprobaron la actitud de Barcos, señalando que se trata de un tema que debería quedarse en la cancha y no ser expuesto a los medios de comunicación.

Después de estos hechos, Rainer Torres, referente y exjugador de Universitario, se pronunció a través de sus redes sociales, indicando que si después de un partido tan importante se habla más de la pelea entre dos jugadores que del partido en sí, es señal de que algo está muy mal.

Rainer Torres y su mensaje sobre la pelea entre Alex Valera y Hernán Barcos

Vía X, el 'Motorcito' mostró su desacuerdo con que se hablara más de Valera y Barcos que del desarrollo del encuentro. "Cuando después de un clásico se habla más sobre la discusión entre dos futbolistas que sobre el partido mismo, algo está muy mal", escribió en su cuenta de X.

Mensaje de Rainer Torres en referencia a pelea de Valera y Barcos. Foto: captura de X

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Álex Valera?

La confrontación ocurrió al minuto 11 del primer tiempo, luego de que Jesús Castillo cometiera una falta sobre Guillermo Enrique, sancionada a favor de Alianza Lima. En ese instante, ambos delanteros intercambiaron palabras, lo que provocó que el árbitro Jordi Espinoza les mostrara la tarjeta amarilla.