HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     
Deportes

Rainer Torres y su fuerte mensaje tras pelea de Hernán Barcos y Alex Valera: “Algo está muy mal”

El 'Motorcito' hizo una firme reflexión a través de sus redes sociales, donde cuestionó que se hable más sobre la pelea entre Valera y Barcos que sobre el propio partido.

Rainer Torres habló acerca de la pelea de Alex Valera y Hernán Barcos. Foto: composición LR/ difusión
Rainer Torres habló acerca de la pelea de Alex Valera y Hernán Barcos. Foto: composición LR/ difusión

Han pasado tres días desde que se jugó el clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, la polémica no se centró tanto en el rendimiento de ambos equipos, sino en la pelea que se produjo durante el encuentro entre Alex Valera y Hernán Barcos, donde el argentino arremetió contra el jugador de la 'U'. Tras esto, muchas personas apoyaron o desaprobaron la actitud de Barcos, señalando que se trata de un tema que debería quedarse en la cancha y no ser expuesto a los medios de comunicación.

Después de estos hechos, Rainer Torres, referente y exjugador de Universitario, se pronunció a través de sus redes sociales, indicando que si después de un partido tan importante se habla más de la pelea entre dos jugadores que del partido en sí, es señal de que algo está muy mal.

PUEDES VER: Reimond Manco respalda a Alex Valera y revela el posible motivo por el que se alejó de la selección peruana: “Lo mantiene dentro de siete llaves”

lr.pe

Rainer Torres y su mensaje sobre la pelea entre Alex Valera y Hernán Barcos

Vía X, el 'Motorcito' mostró su desacuerdo con que se hablara más de Valera y Barcos que del desarrollo del encuentro. "Cuando después de un clásico se habla más sobre la discusión entre dos futbolistas que sobre el partido mismo, algo está muy mal", escribió en su cuenta de X.

Mensaje de Rainer Torres en referencia a pelea de Valera y Barcos. Foto: captura de X

Mensaje de Rainer Torres en referencia a pelea de Valera y Barcos. Foto: captura de X

PUEDES VER: Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

lr.pe

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Álex Valera?

La confrontación ocurrió al minuto 11 del primer tiempo, luego de que Jesús Castillo cometiera una falta sobre Guillermo Enrique, sancionada a favor de Alianza Lima. En ese instante, ambos delanteros intercambiaron palabras, lo que provocó que el árbitro Jordi Espinoza les mostrara la tarjeta amarilla.

Notas relacionadas
Rainer Torres compartió tajante mensaje tras llegada de Franco Velazco a la administración de Universitario: "La 'U' no está unida"

Rainer Torres compartió tajante mensaje tras llegada de Franco Velazco a la administración de Universitario: "La 'U' no está unida"

LEER MÁS
Rainer Torres sale al frente y responde si reemplazará a Jean Ferrari en Universitario tras posible salida: "Hinchas me han llamado"

Rainer Torres sale al frente y responde si reemplazará a Jean Ferrari en Universitario tras posible salida: "Hinchas me han llamado"

LEER MÁS
"Algo no cuadra": Rainer Torres dejó peculiar comentario tras nueva derrota de Universitario y señaló lo que estaría pasando

"Algo no cuadra": Rainer Torres dejó peculiar comentario tras nueva derrota de Universitario y señaló lo que estaría pasando

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La jugada de Christian Cueva que provocó bronca en el Emelec vs Independiente del Valle por la LigaPro 2025

La jugada de Christian Cueva que provocó bronca en el Emelec vs Independiente del Valle por la LigaPro 2025

LEER MÁS
Reimond Manco respalda a Alex Valera y revela el posible motivo por el que se alejó de la selección peruana: “Lo mantiene dentro de siete llaves”

Reimond Manco respalda a Alex Valera y revela el posible motivo por el que se alejó de la selección peruana: “Lo mantiene dentro de siete llaves”

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Diego Rebagliati determinante con la selección peruana tras reciente optimismo de Óscar Ibáñez para Eliminatorias: "Estamos eliminados"

Diego Rebagliati determinante con la selección peruana tras reciente optimismo de Óscar Ibáñez para Eliminatorias: "Estamos eliminados"

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
La Vinotinto sorprende con su convocatoria para quitarle el cupo directo a Colombia y 'robarle' puntos a Argentina por Eliminatorias 2026

La Vinotinto sorprende con su convocatoria para quitarle el cupo directo a Colombia y 'robarle' puntos a Argentina por Eliminatorias 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota