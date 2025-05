Juan Pablo II logró una destacada victoria al vencer 2-0 a Universitario durante la fecha 13 del Torneo Apertura 2025. Bajo la dirección de Santiago Acasiete, el equipo se impuso con un doblete de Cristhian Tizón y sumó su tercer triunfo. La 'U', por su parte, se complicó en la Liga 1 y, además de perder el liderato, acumuló tres derrotas consecutivas. Uno de los que se refrió a la actualidad del equipo de Jorge Fossati fue Rainer Torres.

El excampeón y referente de Universitario aseguró que "algo no cuadra" en los últimos partidos del equipo estudiantil. La 'U' ha caído en sus 3 últimas presentaciones ante Cusco FC (de visita), Alianza Atlético (de local) y Juan Pablo II (de visita).

Rainer Torres se refirió a la derrota de Universitario ante Juan Pablo II

El exjugador crema se pronunció a través de su cuenta oficial de X. "Algo no cuadra. En 3 partidos se complicó el apertura pero mal. Es difícil en lo físico y en lo mental competir en ambos torneos, pero lo de los últimos partidos no cuadra. Si no se gana el jueves, adiós Apertura", escribió.

Al ser consultado por un seguidor sobre lo que podría estar ocurriendo en la interna, Rainer Torres señaló que podría ser algo mental, ya que competir tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1 es complicado.

"No, la interna no creo que esté mal. Creo que es algo mental, ya que es complicado jugar un gran partido en Copa y luego regresar a la Liga 1. No estoy seguro que sea esa la razón, pero es algo que comúnmente pasa", comentó.

Universitario no perdía 3 partidos seguidos desde inicios del 2023

El conjunto estudiantil no caída tantos partidos consecutivos desde el comienzo de temporada en el 2023 cuando perdió ante Unión Comercio, Alianza Lima y Carlos Mannucci. En ese tiempo, Universitario era dirigido por Carlos Compagnucci.