En las últimas semanas, se confirmó que Jean Ferrari tiene grandes posibilidades de dejar Universitario a mitad de año. El actual administrador temporal de la 'U' reconoció que recibió una propuesta de la FPF para llegar a la Videna. Días después, Agustín Lozano también confirmó que ha tenido conversaciones con el directivo. Frente a este panorama, se instaló la duda sobre quién llegaría a la administración para poder reemplazarlo. Uno de los nombres fue el de Rainer Torres; sin embargo, el exfutbolista mencionó en una reciente publicación que no tiene intenciones de llegar al club crema por ahora.

A través de una publicación en sus redes sociales, el campeón con Universitario aseguró que espera que la posible salida de Jean Ferrari sea solo un rumor y no concrete, ya que, desde su punto de vista, está haciendo bien las cosas. Asimismo, aclaró que no está en sus planes poder asumir ese cargo ni apoyar a nadie que se lance como potencial candidato.

Rainer Torres negó interés por reemplazar a Jean Ferrari en Universitario

"A raíz del rumor de que Jean se iría me han llamado, etiquetado y mencionado varias veces para postular a la AT. Primero, espero que sea un rumor nada más, ya que espero también que Jean se quede a seguir con el proyecto que empezó y que hasta ahora lo hizo muy bien junto con su grupo de trabajo. Segundo, así fuese verdad, no está en mis planes lanzarme como AT ni tampoco apoyar a ninguna persona que postule. Luego de la condonación, ahorrándole millones al club, termina mi apoyo", escribió.

Por otro lado, el popular 'Motor' destacó lo que logró en el club con su proyecto 'Embajadur crema' y precisó que ahora solo está centrado en sus metas.

"Iré al estadio a apoyar como cualquier otra persona, pero me quedo con la tranquilidad que hice todo lo que estuvo en mis posibilidades como jugador y como hincha. Luego, solo me enfocaré en mis metas personales. Si bien estoy muy bien preparado, no es lo que quiero ahora. Repito. no pienso lanzarme ni apoyar a nadie. ya que quiero enfocarme en mis metas personales. No me vinculen con nadie ni vendan humo que lo que tenía que hacer ya lo hice. Y estoy orgulloso con lo que se logró", finalizó.

Rainer Torres salió campeón con Universitario 2 veces

El exfutbolista peruano se coronó campeón con la 'U' en la temporada 2008-2009 y 2012-2013. Rainer Torres es hincha confeso del elenco estudiantil y hace unos años gestionó el proyecto denominado 'Embajadur crema' para ayudar económicamente al club.