Fútbol Peruano

‘Checho’ Ibarra apunta contra Hernán Barcos por fuerte crítica a Alex Valera tras el Universitario vs Alianza: “Qué se mete él”

La discusión entre Valera y Barcos se originó en el minuto 11 del primer tiempo, tras una falta cobrada a favor de Alianza Lima, lo que encendió el ambiente en el terreno de juego.

'Checho' Ibarra se refirió a la pelea entre Hernán Barcos y Alex Valera. Foto: composición LR/captura Latina Deportes/Pase Filtrado
'Checho' Ibarra se refirió a la pelea entre Hernán Barcos y Alex Valera. Foto: composición LR/captura Latina Deportes/Pase Filtrado

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron en el estadio Monumental U Marathon por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido terminó 0-0, por lo que ambos equipos tuvieron que repartir puntos. Sin embargo, en medio del encuentro, Álex Valera y Hernán Barcos protagonizaron un fuerte cruce verbal, lo que llevó al árbitro a mostrarles tarjeta amarilla a ambos delanteros. Esta situación no estuvo exenta de críticas hacia los jugadores.

Tras el partido, los dos futbolistas dieron sus descargos, pero el atacante blanquiazul lanzó duras palabras contra Valera, asegurando que no quería jugar por la selección peruana. Ante esto, Sergio 'Checho' Ibarra, exfutbolista, salió en defensa del delantero crema y cuestionó las declaraciones del 'Pirata'.

lr.pe

‘Checho’ Ibarra critica declaraciones de Hernán Barcos

"Estoy en esta con Álex Valera porque son clásicos, todo queda ahí siempre en el campo. A mí me han dicho peores cosas y ha quedado siempre ahí. Ahora tirársela a los periodistas, me parece que pierde los códigos, loco, sobre todo con un jugador de dichas características", comentó en un primer momento.

"Lo que le haya dicho entiendo, pero anda búscalo o arréglalo con él. ¿Qué tiene que ver que no quiera ir a la selección peruana? ¿Qué se mete Barcos si ni sabe qué problema haya tenido Valera? Puede ser un problema de casa o de familia. ¿Alguien sabe por qué no quiere ir? Entonces, está mal eso. Ahí está mal el 'Pirata'. Yo a él lo banco siempre a muerte, pero me parece que ahora se ha equivocado", finalizó el goleador histórico.

lr.pe

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Álex Valera?

La discusión se dio al minuto 11 del primer tiempo, tras una falta de Jesús Castillo sobre Guillermo Enrique que fue cobrada a favor de Alianza Lima. En ese momento, ambos delanteros se enfrascaron en un intercambio de palabras, lo que llevó al árbitro Jordi Espinoza a amonestarlos con tarjeta amarilla.

