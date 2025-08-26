El clásico contra Alianza Lima del último domingo dejó como una de las secuelas más importantes en Universitario las lesiones de Álex Valera y Edison Flores. Los dos jugadores sufrieron desgarros por los cuales incluso tuvieron que ser desconvocados de la selección peruana, hecho que encendió las alarmas entre los hinchas cremas por el posible tiempo de baja de ambos.

Afortunadamente para los intereses de la 'U', el delantero se recuperará a tiempo para el reinicio de la Liga 1 tras la pausa por eliminatorias. "Según lo que comentan desde Universitario y el entorno de Valera, el desgarro que sufrió lo va a dejar fuera de una semana y media a dos. Va a llegar de todas maneras al partido ante Melgar en Arequipa", afirmó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de Max'.

¿Qué lesión sufrió Álex Valera?

Respecto a la dolencia que presenta 'Valegol', el comunicador precisó que se trata de un desgarro en la rodilla, molestia que venía sobrellevando desde hace algún tiempo y que se agravó en una acción puntual del clásico.

"En la jugada del gol anulado, cuando choca con Viscarra, se le hincha la rodilla y se le forma un desgarro en esa zona. Es una molestia que (Valera) viene arrastrando desde hace varios partidos, pero ha estado aguantando porque la 'U' tiene la urgencia de tenerlo", indicó Peralta.

¿Cuándo juega Universitario contra Melgar?

El partido entre la 'U' y el Dominó, por la fecha 8 en la reanudación del Torneo Clausura 2025, se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 3.00 p. m., en el Estadio Monumental de la UNSA.

Este encuentro puede ser vital para el equipo dirigido por Jorge Fossati, que actualmente lidera la tabla de posiciones con 15 puntos, uno más que Sporting Cristal y Cusco FC. De ganar en Arequipa, los estudiantiles se asegurarían mantener el primer lugar pase lo que pase entre rimenses y cusqueños, que se enfrentarán entre sí también en la jornada venidera.