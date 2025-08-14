Alianza Lima dio un gran golpe en su estreno ante Universidad Católica de Ecuador. Con un encendido Alan Cantero, autor de un doblete, los íntimos se impusieron 2-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y desataron la fiesta en Matute.

Ante esta situación, Franco Navarro, director deportivo del conjunto blanquiazul, resaltó la victoria del equipo y manifestó sentirse feliz por el buen juego mostrado ante un rival duro. Sin embargo, también se refirió a Paolo Guerrero, quien sufrió una lesión. El ‘Depredador’ no pudo terminar el encuentro y tuvo que dejar su lugar a su compañero Hernán Barcos.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre Paolo Guerrero?

“Estoy feliz por lo bien que jugó el equipo ante un rival durísimo. Nos llena de felicidad y tranquilidad que se van recuperando la mayoría”, agregó en un primer momento. “Lamentamos lo de Paolo, pero es una muestra más de un equipo que tiene personalidad, jerarquía y nadie nos va a quitar la ilusión de poder pasar a la otra fase”, señaló Navarro, quien destacó la calidad de plantel que tiene Alianza.

Navarro habla sobre los próximos partidos de Alianza

“El marcador es importante, pero falta jugar la vuelta y antes tenemos a ADT el sábado. Disfrutamos ahora y ya de ahí el equipo se centra en ADT, ‘Pipo’ en recuperar al grupo y armar un equipo que nos permita el sábado volvernos a abrazar tras sumar los tres puntos que necesitamos en el torneo local”, señaló el director deportivo.

¿Néstor Gorosito continuará en Alianza Lima?

En otro momento, Navarro habló sobre la continuidad del argentino. “Lo he dicho públicamente, pero eso lo vamos a hablar en un momento que estemos más tranquilos, ‘Pipo’ ha hecho todos los méritos para continuar”.