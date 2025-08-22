La selección peruana se prepara para disputar la última jornada doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aunque sus opciones de clasificación son limitadas y ya no tiene el control de su destino, la Bicolor, que prepara varias novedades en la convocatoria, afrontará estos cotejos con toda la ilusión. Primero, jugará contra Uruguay de visita y luego se medirá ante Paraguay en el Nacional. Uno de los que no estará en la nómina es Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima.

A su salida del entrenamiento en el Club Esther Grande de Bentin, en Lurín, el atacante nacional adelantó que no formará parte de la lista de convocados tras tener una charla con Óscar Ibáñez. El 'Depredador' se encuentra actualmente lesionado, por lo que no ha participado en los dos últimos partidos de Alianza Lima.

Paolo Guerrero confirma que no estará en la convocatoria de Perú para las clasificatorias

"No, no (sobre si estará en la convocatoria) ya conversé con Óscar (Ibáñez) y no estaré. Lo más importante es recuperarme de la mejor manera", dijo el futbolista de 41 años, quien se lesionó durante el primer tiempo del encuentro de ida ante U. Católica por la Copa Sudamericana

En aquel encuentro en Matute, Paolo Guerrero sufrió una dolencia en el muslo derecho a los 35 minutos de la primera parte y fue sustituido. Días después, aseguró que lo más probable es que presentara un desgarro. Hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido un comunicado oficial detallando su situación.