HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Deportes

Paolo Guerrero adelanta que no será convocado a la selección peruana tras conversación con Óscar Ibáñez: "Lo más importante es..."

El delantero de Alianza Lima se refirió a la próxima convocatoria de Óscar Ibáñez en Perú por las clasificatorias para enfrentar a Uruguay y Paraguay.

Paolo Guerrero fue titular en los dos últimos partidos de Perú por Eliminatorias. Foto: AFP
Paolo Guerrero fue titular en los dos últimos partidos de Perú por Eliminatorias. Foto: AFP

La selección peruana se prepara para disputar la última jornada doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aunque sus opciones de clasificación son limitadas y ya no tiene el control de su destino, la Bicolor, que prepara varias novedades en la convocatoria, afrontará estos cotejos con toda la ilusión. Primero, jugará contra Uruguay de visita y luego se medirá ante Paraguay en el Nacional. Uno de los que no estará en la nómina es Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima.

A su salida del entrenamiento en el Club Esther Grande de Bentin, en Lurín, el atacante nacional adelantó que no formará parte de la lista de convocados tras tener una charla con Óscar Ibáñez. El 'Depredador' se encuentra actualmente lesionado, por lo que no ha participado en los dos últimos partidos de Alianza Lima.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña tajante tras eliminación de la Copa Libertadores: 'Universitario compitió en el torneo más importante de Sudamérica'

lr.pe

Paolo Guerrero confirma que no estará en la convocatoria de Perú para las clasificatorias

"No, no (sobre si estará en la convocatoria) ya conversé con Óscar (Ibáñez) y no estaré. Lo más importante es recuperarme de la mejor manera", dijo el futbolista de 41 años, quien se lesionó durante el primer tiempo del encuentro de ida ante U. Católica por la Copa Sudamericana

En aquel encuentro en Matute, Paolo Guerrero sufrió una dolencia en el muslo derecho a los 35 minutos de la primera parte y fue sustituido. Días después, aseguró que lo más probable es que presentara un desgarro. Hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido un comunicado oficial detallando su situación.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'No fueron mejores'

lr.pe

Notas relacionadas
Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

LEER MÁS
Juan Jayo lanza contundente comparación entre Pedro Aquino y Erick Noriega: "Lo he notado en la selección peruana"

Juan Jayo lanza contundente comparación entre Pedro Aquino y Erick Noriega: "Lo he notado en la selección peruana"

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

LEER MÁS
Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

LEER MÁS
Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS
Carlos Galván lapida a Jorge Fossati por la eliminación de Universitario en Copa Libertadores: "Se equivocó en el planteamiento"

Carlos Galván lapida a Jorge Fossati por la eliminación de Universitario en Copa Libertadores: "Se equivocó en el planteamiento"

LEER MÁS
Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota