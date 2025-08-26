El 'Clásico' no tuvo tanto fútbol, pero si varias polémicas. El tenso momento entre Hernán Barcos y Valera sigue dando que hablar, tras el discreto empate entre Alianza Lima y Universitario por la fecha 7 del Torneo Clausura. El experimentado '9' aliancista se calentó por un supuesto insulto del delantero 'crema' y en zona mixta lanzó un potente 'gancho' contra el goleador de la 'U'. Por este motivo, Diego Penny sacó las 'garras'.

Diego Penny, en el programa Denganche, quedó sorprendido por la declaraciones de Hernán Barcos. El exfutbolista no se quedó callado y le mandó un contundente mensaje a Hernán Barcos por hablar sobre el integrante de la selección peruana de fútbol.

¿Qué dijo Diego Penny sobre las polémicas declaraciones de Hernán Barcos y Valera?

"Me parece raro, porque Barcos siempre tuvo una trayectoria impecable y resulta innecesario que salga a hablar de algún jugador", reveló Diego Penny en el programa digital de Denganche.

El recordado arquero de Sporting Cristal expresó su asombro ante las declaraciones del ‘Pirata’, a pesar de su experiencia, perdió los papeles en zona mixta. La situación ha generado controversia, dado que algunos referentes esperaban que todo quede en la cancha.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Álex Valera?

El 'Pirata' contó que su reacción se produjo tras los insultos que recibió por parte de Valera y apuntó contra él por negarse a defender los colores de la selección peruana cuando ha sido convocado. Además, aseguró que ha realizado más cosas significativas por el Perú que el popular 'Valegol'.

"Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar. (...) Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle 'no' a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él. (...) Espero que aprenda a respetar y tenga humildad", declaró en zona mixta.