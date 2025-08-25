HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Deportes

Ricardo Gareca reveló las excepciones que hizo con Christian Cueva para que rinda en la selección peruana: "Quería tomar algo y tomaba"

El técnico argentino siempre supo que Christian Cueva era su jugador diferencial en la selección peruana. Por ello, le permitía ciertas licencias para que después rinda en el terreno de juego.

Ricardo Gareca convirtió a Christian Cueva en su '10' en la selección peruana. Foto: composición LR/Enfocados/La Fe de Cuto
Ricardo Gareca convirtió a Christian Cueva en su '10' en la selección peruana. Foto: composición LR/Enfocados/La Fe de Cuto

Ricardo Gareca fue el último invitado de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el podcast 'Enfocados'. El entrenador argentino repasó su etapa como futbolista y recordó su estadía en la selección peruana. En un momento de la conversación, el 'Tigre' fue consultado por Christian Cueva, uno de sus jugadores más queridos en la Bicolor. El volante alcanzó su mejor nivel bajo las órdenes de Gareca, lo que le permitió ser uno de los protagonistas para que Perú regrese al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años.

Durante la charla con la 'Foquita', el estratega reveló que tuvo que hacer algunas excepciones para que Christian Cueva alcance su 'prime' con la Bicolor. Además, reconoció que 'Aladino' era un jugador distinto y necesitaba de algunos permisos para rendir de la mejor manera en el terreno de juego.

PUEDES VER: André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: 'Profe', déjeme ganar...

lr.pe

Gareca y las excepciones que hizo para que Cueva rinda en Perú

La relación entre Ricardo Gareca y Christian Cueva va más allá de lo deportivo. Ambos construyeron una gran relación en la selección peruana y esto se logró gracias a la comprensión que tuvo el 'Flaco' con el actual jugador de Emelec.

"A nosotros nos gusta determinados jugadores. Christian no es un jugador difícil, para mí es buena persona. Pero algunos jugadores a veces son especiales y nosotros somos convencidos que todo lo rígido se rompe. Todo lo que es demasiado estricto se termina rompiendo. Entonces, con Christian tuvimos paciencia, le gustaba determinadas cosas que nosotros entendíamos. Después, él se transformaba en la cancha, le ponías la camiseta y la rompía. Había que cuidarlo de algunas cosas, decirle que pare o que basta con algo", comentó.

"Él lo entendía. Por ahí le dejabas algo para que se sienta tranquilo. Quería tomar algo y tomaba. Los entrenadores tenemos características diferentes. A mí él me rendía en el campo de juego, se transformaba desde la actitud, entregaba todo. Había que cuidarlo sobre todo en la alimentación. Lo demostraba en el campo de juego", concluyó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

lr.pe

Gareca eligió a Cueva entre sus 6 jugadores para un partido

Al final del programa, Ricardo Gareca fue parte de una dinámica. El experimentado entrenador tuvo que elegir a 6 futbolistas para formar un equipo para un partido. Sin dudarlo, seleccionó a Christian Cueva. El 'plantel' de Gareca también lo conformaban Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Alberto Rodríguez, Pedro Gallese y Edison Flores.

Notas relacionadas
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Ricardo Gareca sorprende y habla claro al elegir entre Perú y Chile: "No hay duda"

Ricardo Gareca sorprende y habla claro al elegir entre Perú y Chile: "No hay duda"

LEER MÁS
Ricardo Gareca aclaró la verdad acerca de su 'fobia' al color verde por cábala: "Se magnificó"

Ricardo Gareca aclaró la verdad acerca de su 'fobia' al color verde por cábala: "Se magnificó"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

LEER MÁS
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

LEER MÁS
Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada hoy, 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 o 6 aciertos en las carreras

Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada hoy, 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 o 6 aciertos en las carreras

LEER MÁS
Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

'Cristiano Ronaldo' de Temu ganó el concurso de streamer Sacha tras estar más de 10 horas en intensa competencia transmitida en vivo por Kick

Ucayali: Extirpan tumor cerebral de 400 gramos a mujer de 50 años

Deportes

Delantero de la Bicolor habría rechazado oferta de Alianza Lima para fichar por Universitario este 2026

Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

[Disney Plus, En Vivo] Ver Newcastle vs Liverpool HOY por la Premier League de Inglaterra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Congreso desconectado: médicos y docentes rechazan propuesta de sueldos millonarios para futuros legisladores

Doble discurso: Carlincatura expone cómo ciertas autoridades cambian de postura para blindar a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota