Ricardo Gareca fue el último invitado de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el podcast 'Enfocados'. El entrenador argentino repasó su etapa como futbolista y recordó su estadía en la selección peruana. En un momento de la conversación, el 'Tigre' fue consultado por Christian Cueva, uno de sus jugadores más queridos en la Bicolor. El volante alcanzó su mejor nivel bajo las órdenes de Gareca, lo que le permitió ser uno de los protagonistas para que Perú regrese al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años.

Durante la charla con la 'Foquita', el estratega reveló que tuvo que hacer algunas excepciones para que Christian Cueva alcance su 'prime' con la Bicolor. Además, reconoció que 'Aladino' era un jugador distinto y necesitaba de algunos permisos para rendir de la mejor manera en el terreno de juego.

Gareca y las excepciones que hizo para que Cueva rinda en Perú

La relación entre Ricardo Gareca y Christian Cueva va más allá de lo deportivo. Ambos construyeron una gran relación en la selección peruana y esto se logró gracias a la comprensión que tuvo el 'Flaco' con el actual jugador de Emelec.

"A nosotros nos gusta determinados jugadores. Christian no es un jugador difícil, para mí es buena persona. Pero algunos jugadores a veces son especiales y nosotros somos convencidos que todo lo rígido se rompe. Todo lo que es demasiado estricto se termina rompiendo. Entonces, con Christian tuvimos paciencia, le gustaba determinadas cosas que nosotros entendíamos. Después, él se transformaba en la cancha, le ponías la camiseta y la rompía. Había que cuidarlo de algunas cosas, decirle que pare o que basta con algo", comentó.

"Él lo entendía. Por ahí le dejabas algo para que se sienta tranquilo. Quería tomar algo y tomaba. Los entrenadores tenemos características diferentes. A mí él me rendía en el campo de juego, se transformaba desde la actitud, entregaba todo. Había que cuidarlo sobre todo en la alimentación. Lo demostraba en el campo de juego", concluyó.

Gareca eligió a Cueva entre sus 6 jugadores para un partido

Al final del programa, Ricardo Gareca fue parte de una dinámica. El experimentado entrenador tuvo que elegir a 6 futbolistas para formar un equipo para un partido. Sin dudarlo, seleccionó a Christian Cueva. El 'plantel' de Gareca también lo conformaban Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Alberto Rodríguez, Pedro Gallese y Edison Flores.