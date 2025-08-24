Convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026: la inesperada lista de Óscar Ibáñez de cara a la última fecha doble
En esta última lista de convocados para las Eliminatorias 2026, Óscar Ibáñez apuesta por el regreso de varios futbolistas que no eran citados en Perú y el llamado por primera vez de un jugador de Alianza Lima.
La selección peruana se alista para lo que será el reinicio de las las Eliminatorias 2026. En el tramo final de las clasificatorias sudamericanas, la Bicolor se enfrentará a Uruguay como visitante y recibirá a Paraguay en casa. Se espera que Óscar Ibáñez presente una lista de convocados con algunas sorpresas y notables ausencias. Entre los jugadores que ya se sabe que no estarán figura Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, quien anunció el pasado viernes 22 que no será parte del equipo debido a que aún se encuentra en proceso de recuperación por una lesión
Las principales novedades en esta nómina será el regreso de Álex Valera, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Joao Grimaldo y Jairo Concha. Por otro lado, Alessandro Burlamaqui será convocado por primera vez en la selección absoluta. Entre las ausencias, además de Paolo Guerrero, figuran André Carrillo, Gianluca Lapadula, Miguel Trauco y Aldo Corzo.
Lista de convocados de Perú para el cierre de las Eliminatorias 2026
- Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Enríquez
- Defensas: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Oliver Sonne, Luis Abram, César Inga, Luis Advíncula, Marcos López
- Volantes: Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Erick Noriega, Piero Quispe, Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Joao Grimaldo, Jesús Prettel, Jairo Concha
- Delanteros: Álex Valera, Christofer Gonzales, Kevin Quevedo, Bryan Reyna, Andy Polo, Kenji Cabrera, Luis Ramos.
Próximos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026
La Bicolor primero se medirá primero ante Uruguay y luego contra Paraguay.
- Uruguay vs Perú, fecha 17 | Jueves 4 de septiembre | 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Centenario
- Perú vs Paraguay, fecha 18 | Martes 9 de septiembre | 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Nacional.
¿Cómo se ubica Perú en la tabla de las Eliminatorias 2026?
Con solo 12 puntos, el equipo de todos se ubica noveno (penúltimo) en la tabla, por arriba de Chile, selección que ya está eliminada de las clasificatorias.