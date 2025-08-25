El pasado miércoles 20 de agosto, hinchas de Independiente y U. de Chile protagonizaron fuertes hechos de violencia en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, por lo que el partido, tras varios minutos de suspensión, fue cancelado por Conmebol. El encuentro, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se detuvo en el inicio del segundo tiempo debido a la escalada de agresividad que se vivía en las tribunas y ahora existe una fuerte incertidumbre sobre lo que será la resolución final de la llave. En esa línea, Diego Rebagliati, comunicador peruano, habló sobre lo que podría ser el fallo, tras conversar con una "fuente".

En la última edición del programa streaming 'D&T", el comentarista deportivo contó que le comentaron que probablemente el partido entre ambos equipos se reanude en Paraguay y sin público.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la posible resolución del Independiente vs U. de Chile?

"Me comentaron una buena sobre lo que se sabe del partido entre U. de Chile e Independiente. Ayer (domingo) me dieron un datito, pero esto es sin confirmar, pero lo comparto. La fuente era más o menos buena. Me dijeron que es probable que se termine de jugar el partido en Asunción a puertas cerradas", comenzó diciendo.

Tras ello, Rebagliati señaló que, aunque puede parecer cuestionable, existe una gran posibilidad de que el encuentro se reaunude, ya que desde Commebol querrán resolver el plano deportivo con la continuación del duelo. Además, precisó que, según lo que le informó su fuente, en las sedes de la Confederación Sudamericana de Fútbol se habla de esta opción.

"Yo sí veo (que esto termine pasando), porque el problema deportivo se lo van a querer sacar de encima de esa manera. Quedaba casi todo el segundo tiempo. Lo más probable es que a puertas cerras en Asunción se termine de jugar el partido. Se define esa parte deportiva para ver quién pasa y luego se vienen las sanciones brutales para los dos equipos. Lo que me llegó es que lo que están hablando en Conmebol es que deportivamente se termine de jugar en Paraguay", agregó.