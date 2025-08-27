‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”
Durante el programa 'La Interna', se generó un acalorado debate sobre el partido Universitario vs Alianza Lima, sobre todo por el gol anulado a Alex Valera tras revisión del VAR.
- 'Puma' Carranza minimiza triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: ¿U. Católica ganó el Mundialito de El Porvenir?
- 'Puma' Carranza se acordó de Alianza Lima durante el aniversario de los 101 años de Universitario: "Es una costumbre"
Durante la transmisión del programa 'La Interna' se generó un debate sobre el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1. Se analizó el gol anulado a Alex Valera, el cual fue invalidado tras una revisión del VAR. Todo transcurría con normalidad hasta que, en un momento del desarrollo del programa, los ánimos se calentaron y los conductores comenzaron a levantar la voz.
Uno de los conductores, José 'Puma' Carranza, tuvo un duro cruce con el periodista 'Chevaristo', en el que ambos perdieron el control e incluso estuvieron a punto de llegar a los golpes. Además, el exjugador de Universitario de Deportes amenazó con agredirlo fuera del set de grabación.
PUEDES VER: Reimond Manco respalda a Alex Valera y revela el posible motivo por el que se alejó de la selección peruana: “Lo mantiene dentro de siete llaves”
'Puma' Carranza y 'Chevaristo' pierden los papeles en programa en vivo
"¿Sabes qué? Eres un mamarracho trayendo polémicas mamarrachas. Ya le han dado su sobre, que se calme pues. Tú no vas a venir a insultar a mi tío. Baboso, te voy a pegar. Yo te voy a pegar afuera. ¿Quién te ha mandado a Ecuador?", fueron las palabras de 'Puma'.
Tras el incidente, el programa continuó con normalidad, aunque 'Chevaristo' ya no se encontraba entre los participantes.
PUEDES VER: Rainer Torres y su fuerte mensaje tras pelea de Hernán Barcos y Alex Valera: “Algo está muy mal”
¿Cómo terminó el clásico Universitario vs Alianza Lima?
Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en la fecha 7 del Torneo Clausura, en un encuentro que dejó un sabor amargo tanto para los jugadores de la 'U' como para los de Alianza.