Durante la transmisión del programa 'La Interna' se generó un debate sobre el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1. Se analizó el gol anulado a Alex Valera, el cual fue invalidado tras una revisión del VAR. Todo transcurría con normalidad hasta que, en un momento del desarrollo del programa, los ánimos se calentaron y los conductores comenzaron a levantar la voz.

Uno de los conductores, José 'Puma' Carranza, tuvo un duro cruce con el periodista 'Chevaristo', en el que ambos perdieron el control e incluso estuvieron a punto de llegar a los golpes. Además, el exjugador de Universitario de Deportes amenazó con agredirlo fuera del set de grabación.

'Puma' Carranza y 'Chevaristo' pierden los papeles en programa en vivo

"¿Sabes qué? Eres un mamarracho trayendo polémicas mamarrachas. Ya le han dado su sobre, que se calme pues. Tú no vas a venir a insultar a mi tío. Baboso, te voy a pegar. Yo te voy a pegar afuera. ¿Quién te ha mandado a Ecuador?", fueron las palabras de 'Puma'.

Tras el incidente, el programa continuó con normalidad, aunque 'Chevaristo' ya no se encontraba entre los participantes.

¿Cómo terminó el clásico Universitario vs Alianza Lima?

Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en la fecha 7 del Torneo Clausura, en un encuentro que dejó un sabor amargo tanto para los jugadores de la 'U' como para los de Alianza.