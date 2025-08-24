HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     
Fútbol Peruano

Alianza Lima y la 'ventaja' que ganó en el Torneo Clausura 2025 por clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Después de su histórica clasificación en la Copa Sudamericana, Alianza Lima se ganó un derecho que está estipulado en el reglamento del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima espera por conocer a su rival en la Copa Sudamericana 2025. Foto: composición LR/difusión
Alianza Lima espera por conocer a su rival en la Copa Sudamericana 2025. Foto: composición LR/difusión

Alianza Lima hizo historia en Quito tras vencer 2-1 a U. Católica de Ecuador y clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto blanquiazul es el único equipo peruano en pie en un torneo internacional y aguarda por conocer a su rival tras la violencia que enmarcó el Independiente vs U. de Chile. Un dato poco conocido es que el elenco de La Victoria obtuvo una 'ventaja' en el Torneo Clausura por acceder a la siguiente instancia del certamen continental.

De acuerdo a las bases del reglamento del campeonato peruano, todo equipo que clasifique a cuartos de final de un torneo Conmebol puede postergar su partidos de la Liga 1. De esta manera, Alianza se ganó el derecho de aplazar sus compromisos locales por su participación internacional.

PUEDES VER: André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: 'Profe', déjeme ganar...

lr.pe

Alianza y el derecho que se ganó en la Liga 1 por clasificar en Copa Sudamericana

Concretamente, el artículo 69 de las normas de la Liga 1 habla sobre la postergación de partidos por Torneo Conmebol. "En caso de que un club clasificara a la fase de cuartos de Final, semifinal y/o final de un Torneo Conmebol, excepcionalmente podrá solicitar a la Liga de Fútbol Profesional la postergación de sus partidos de la Liga1 2025", se lee en el reglamento.

Eso sí, hay una condición para hacer efectiva esta 'ventaja'. "Dichos partidos deberán ser programados preferentemente dentro de los catorce días contados a partir del día de inicio de la fecha correspondiente del torneo", se estipula.

Artículo 69 del reglamento del campeonato peruano. Foto: Liga 1.

Artículo 69 del reglamento del campeonato peruano. Foto: Liga 1.

PUEDES VER: Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: Hablé con Óscar Ibáñez

lr.pe

¿Cuándo jugará Alianza los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

De acuerdo a la programación de Conmebol, Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en la tercera semana de setiembre. A continuación, conoce fecha y hora exacta.

  • Partido de ida: Alianza Lima vs ¿?
  • Fecha: 18 de setiembre
  • Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
  • Estadio: Matute
  • Partido de vuelta: ¿? vs Alianza Lima
  • Fecha: 25 de setiembre
  • Hora: a definir
  • Estadio: a definir
Notas relacionadas
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: horario y dónde ver el clásico peruano del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: horario y dónde ver el clásico peruano del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Ojo, Alianza Lima: Conmebol fijó fecha para que Independiente y U. de Chile presenten sus descargos tras violencia en Argentina

Ojo, Alianza Lima: Conmebol fijó fecha para que Independiente y U. de Chile presenten sus descargos tras violencia en Argentina

LEER MÁS
Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

LEER MÁS
Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por la fecha 7 Torneo Clausura 2025

Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por la fecha 7 Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: horario y dónde ver el clásico peruano del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: horario y dónde ver el clásico peruano del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota