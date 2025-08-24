Alianza Lima hizo historia en Quito tras vencer 2-1 a U. Católica de Ecuador y clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto blanquiazul es el único equipo peruano en pie en un torneo internacional y aguarda por conocer a su rival tras la violencia que enmarcó el Independiente vs U. de Chile. Un dato poco conocido es que el elenco de La Victoria obtuvo una 'ventaja' en el Torneo Clausura por acceder a la siguiente instancia del certamen continental.

De acuerdo a las bases del reglamento del campeonato peruano, todo equipo que clasifique a cuartos de final de un torneo Conmebol puede postergar su partidos de la Liga 1. De esta manera, Alianza se ganó el derecho de aplazar sus compromisos locales por su participación internacional.

Alianza y el derecho que se ganó en la Liga 1 por clasificar en Copa Sudamericana

Concretamente, el artículo 69 de las normas de la Liga 1 habla sobre la postergación de partidos por Torneo Conmebol. "En caso de que un club clasificara a la fase de cuartos de Final, semifinal y/o final de un Torneo Conmebol, excepcionalmente podrá solicitar a la Liga de Fútbol Profesional la postergación de sus partidos de la Liga1 2025", se lee en el reglamento.

Eso sí, hay una condición para hacer efectiva esta 'ventaja'. "Dichos partidos deberán ser programados preferentemente dentro de los catorce días contados a partir del día de inicio de la fecha correspondiente del torneo", se estipula.

Artículo 69 del reglamento del campeonato peruano. Foto: Liga 1.

¿Cuándo jugará Alianza los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

De acuerdo a la programación de Conmebol, Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en la tercera semana de setiembre. A continuación, conoce fecha y hora exacta.

Partido de ida: Alianza Lima vs ¿?

Fecha: 18 de setiembre

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Estadio: Matute