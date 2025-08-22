HOYSuscripcion LR Focus

Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Deportes

Pedro García cree que la descalificación de la U. de Chile e Independiente y la clasificación de Alianza marcaría un precedente único: ''Sería inédito''

Pedro García también criticó el comportamiento de los hinchas, advirtiendo que podría tener efectos negativos en la imagen de ambos clubes y arruinar sus proyecciones deportivas a futuro.

Pedro García afirmó que la posibilidad de que Independiente y la Universidad de Chile queden descalificados está latente.
Pedro García afirmó que la posibilidad de que Independiente y la Universidad de Chile queden descalificados está latente. | Foto: composición LR/Movistar Deportes/Nueva Data

El violento incidente ocurrido en las tribunas del Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, generó gran repercusión debido a la cantidad de hinchas chilenos que resultaron afectados, así como por la resolución que deberá emitir la Conmebol para definir el resultado de la eliminatoria entre ambos clubes. Asimismo, la cancelación del encuentro de vuelta abrió una serie de interrogantes sobre el futuro de Alianza Lima. En ese contexto, el periodista deportivo Pedro García se pronunció acerca de la posibilidad de que tanto Universidad de Chile como Independiente queden descalificados, lo que permitiría que el cuadro ‘blanquiazul’ clasifique a las semifinales de la Copa Sudamericana, en un hecho inusual.

La latente posibilidad de que Universidad de Chile e Independiente queden descalificados de la Copa Sudamericana

Pedro García se refirió a lo sucedido en Buenos Aires y señaló que, según fuentes argentinas que informan a diario sobre las consecuencias de una posible eliminación de ambos clubes, la decisión de la Conmebol puede ser determinante para definir el futuro inmediato de los involucrados: “Hay todas las posibilidades; además, se cae de maduro, por lógica elemental, que la Conmebol elimine a ambos. Si elimina a ambos, sería inédito. Fue claro que la U. de Chile comenzó todo”, declaró durante la transmisión del programa de YouTube ‘Doble punta’.

PUEDES VER: Conmebol no anunció que Alianza Lima pasó a semifinales tras enfrentamientos de hinchas del Independiente y U. de chile

lr.pe

Por otro lado, el reportero también se refirió a la sanción que podría recaer en el conjunto chileno luego de que sus aficionados iniciaran el incidente que dejó varios detenidos y heridos: “Que Universidad de Chile no participe en los torneos de Conmebol, no solo un año, sino diez. Un año es un regalo, es un caramelito; van a decir ‘gracias’”, sentenció durante la charla.

El pésimo comportamiento de los hinchas chilenos y argentinos que podría marcar un precedente inédito

En el plano económico y estructural, que podría acarrear consecuencias negativas para ambos clubes, el periodista criticó con firmeza el comportamiento de los hinchas chilenos y argentinos, ya que considera que puede proyectar una mala imagen y derrumbar toda la planificación deportiva que se venía desarrollando: “Tú eres presidente de la U. de Chile o de Independiente, te tira abajo todo el presupuesto del año, el plan, la proyección del crecimiento'', dijo.

