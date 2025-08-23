Sporting Cristal no pudo en el Rímac y empató 2-2 ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El conjunto celeste salvó un punto que le permitió quedarse en lo más alto de la tabla de posiciones, pero con la misma cantidad de puntos que Universitario. Al final del compromiso, Christofer Gonzáles tomó la palabra y expresó su malestar. El popular 'Canchita' señaló que es inaudito que perdieran puntos luego de la descalificación de Binacional de la primera división del campeonato peruano.

Como se recuerda, el 'Poderoso del Sur' fue el primer equipo en descender este 2025 después de que su amparo legal quedó sin efecto tras una resolución judicial. En consecuencia, según las normas, todos los partidos que el cuadro de Juliaca disputó en el Clausura quedarán anulados. Por ende, la reciente victoria de Cristal ante Binacional no fue válida.

Gonzáles molesto por perder puntos tras descenso de Binacional

En charla con la prensa local, 'Canchita' señaló que la decisión de descender a Binacional los perjudicó notablemente. Además, comentó que todo el esfuerzo y logística que hicieron para sacar los tres puntos en Juliaca fueron en vano.

"Las cosas no se están haciendo bien, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Eso también nos perjudica. Mira, perdimos el vuelo un día antes por fallas técnicas del avión, tuvimos que llegar el mismo día del partido. Todos los esfuerzos que hacemos como equipo, la misma dirigencia también, y que te quiten los puntos en verdad no tiene sentido. Trabajamos el día a día para poder competir, y que pasen estos sucesos es una lástima para el fútbol peruano en sí", argumentó.

¿Cómo quedó Cristal en la tabla del Torneo Clausura 2025?

Luego de empatar ante UTC, Sporting Cristal trepó a la cima de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Los bajopontinos sumaron 14 unidades.