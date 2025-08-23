HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Fútbol Peruano

Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

Después del amargo empate 2-2 de Sporting Cristal ante UTC, Christofer Gonzáles expresó su molestia luego de perder la cima del Torneo Clausura 2025 por la eliminación de Binacional de la Liga 1. 

Christofer Gonzáles recordó toda la logística que hizo Sporting Cristal para jugar en Juliaca ante Binacional. Foto: composición LR/Entre Bolas
Christofer Gonzáles recordó toda la logística que hizo Sporting Cristal para jugar en Juliaca ante Binacional. Foto: composición LR/Entre Bolas

Sporting Cristal no pudo en el Rímac y empató 2-2 ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El conjunto celeste salvó un punto que le permitió quedarse en lo más alto de la tabla de posiciones, pero con la misma cantidad de puntos que Universitario. Al final del compromiso, Christofer Gonzáles tomó la palabra y expresó su malestar. El popular 'Canchita' señaló que es inaudito que perdieran puntos luego de la descalificación de Binacional de la primera división del campeonato peruano.

Como se recuerda, el 'Poderoso del Sur' fue el primer equipo en descender este 2025 después de que su amparo legal quedó sin efecto tras una resolución judicial. En consecuencia, según las normas, todos los partidos que el cuadro de Juliaca disputó en el Clausura quedarán anulados. Por ende, la reciente victoria de Cristal ante Binacional no fue válida.

PUEDES VER: André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: 'Profe', déjeme ganar...

lr.pe

Gonzáles molesto por perder puntos tras descenso de Binacional

En charla con la prensa local, 'Canchita' señaló que la decisión de descender a Binacional los perjudicó notablemente. Además, comentó que todo el esfuerzo y logística que hicieron para sacar los tres puntos en Juliaca fueron en vano.

"Las cosas no se están haciendo bien, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Eso también nos perjudica. Mira, perdimos el vuelo un día antes por fallas técnicas del avión, tuvimos que llegar el mismo día del partido. Todos los esfuerzos que hacemos como equipo, la misma dirigencia también, y que te quiten los puntos en verdad no tiene sentido. Trabajamos el día a día para poder competir, y que pasen estos sucesos es una lástima para el fútbol peruano en sí", argumentó.

PUEDES VER: Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: Hablé con Óscar Ibáñez

lr.pe

¿Cómo quedó Cristal en la tabla del Torneo Clausura 2025?

Luego de empatar ante UTC, Sporting Cristal trepó a la cima de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Los bajopontinos sumaron 14 unidades.

ClubPJDGPuntos
1.Sporting Cristal61114
2. Universitario6714
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. Melgar6-18
8. Alianza Atlético5+16
9. Juan Pablo II6-26
10. Los Chankas4-46
11. ADT5-46
12. Cienciano515
13. Comerciantes Unidos5-25
14. Atlético Grau4-24
15. Alianza Universidad5-34
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys6-64
18. UTC5-40
19. Binacional (descendido)---
Notas relacionadas
Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

LEER MÁS
Sporting Cristal empató 2-2 con UTC por el Torneo Clausura 2025: 'Celestes' son los nuevos punteros de la Liga 1

Sporting Cristal empató 2-2 con UTC por el Torneo Clausura 2025: 'Celestes' son los nuevos punteros de la Liga 1

LEER MÁS
Paulo Autuori arremetió contra la Liga 1 tras exclusión de Binacional y darle el liderato a Universitario: "Las cosas están peores"

Paulo Autuori arremetió contra la Liga 1 tras exclusión de Binacional y darle el liderato a Universitario: "Las cosas están peores"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Paulo Autuori arremetió contra la Liga 1 tras exclusión de Binacional y darle el liderato a Universitario: "Las cosas están peores"

Paulo Autuori arremetió contra la Liga 1 tras exclusión de Binacional y darle el liderato a Universitario: "Las cosas están peores"

LEER MÁS
Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota