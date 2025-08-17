Erick Noriega iniciará una nueva aventura en Brasil. En la reciente victoria de Alianza Lima ante ADT por el Torneo Clausura 2025, el volante se despidió frente a todo Matute y vivió un emotivo momento junto con sus compañeros, especialmente con Kevin Quevedo. Su nuevo destino será Gremio de Porto Alegre, conjunto que pagó alrededor de 2 millones de dólares por el 80% de su pase. Horas después de su adiós, el popular 'Samurái' decidió romper su silencio y brindar detalles sobre su transferencia al conjunto Tricolor.

En conversación con la prensa local, Noriega señaló que la oferta de Gremio es real, pero aún falta ultimar algunos aspectos para que la operación se complete. Además, dejó en claro que sueña con regresar algún día a Alianza Lima y poder retirarse en La Victoria.

Noriega habla por primera vez sobre su salida de Alianza Lima

"Obviamente, seguro más adelante voy a volver a Alianza. Si me puedo retirar en Alianza, sería lindo. Mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así va a ser", dijo Noriega en un principio.

Además, señaló que no podía rechazar la propuesta porque su ilusión es jugar en el exterior. "Bastante contento de cómo se despidió la gente. Es real la oferta, pero en estos días se está tomando la decisión. Yo estoy bastante feliz por la oportunidad. Son oportunidades que se presentan una vez y no muchas veces en la vida. Si se tiene que dar, se va a dar. Soy hincha de Alianza desde chiquito. El club siempre me estuvo apoyando. Ahora tengo que seguir el camino de todo futbolista, tengo que salir al extranjero y ver qué es lo que pasa", agregó.

Finalmente, comentó qué representa Alianza Lima para él. "Alianza para mí es familia, amor, es lo que se vio ayer y lo que se ve en todos los partidos. Es la unión de todos los compañeros, comando técnico, los hinchas. Somos uno solo y tenemos que seguir así. Alianza siempre va a ser esto, va a ser el equipo del pueblo", concluyó.

Noriega y el gran incremento de su valor desde que llegó a Alianza

Erick Noriega se incorporó a Alianza Lima tras su paso por Comerciantes Unidos. A mediados de 2024, el club blanquiazul decidió fichar a este joven talento que venía destacando con grandes actuaciones en Cutervo. En ese momento, su valor en el mercado era de 500.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Tras algunos meses, el valor del ‘Samurái’ aumentó a 700.000 euros, luego de consolidarse como titular en el mediocampo de Alianza Lima. No obstante, su verdadero salto se dio en 2025. En una actualización reciente, se reveló que Erick Noriega alcanzó un valor de 1 millón 400.000 euros, lo que representa un incremento de más de medio millón desde su llegada al club íntimo.