Paulo Autuori no estuvo de acuerdo con la pregunta de un periodista tras el empate de Sporting Cristal. Foto: composición LR/Inka Digital TV

Paulo Autuori no estuvo de acuerdo con la pregunta de un periodista tras el empate de Sporting Cristal. Foto: composición LR/Inka Digital TV

Sporting Cristal no se hizo fuerte en el Alberto Gallardo y empató 2-2 ante UTC por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este resultado permite que los rimenses sean punteros, pero no lograron marcar distancia de Universitario. Recordemos que tras la eliminación de Deportivo Binacional de primera división, los celestes perdieron puntos y la posibilidad de ser únicos líderes del campeonato. Una vez acabado el compromiso en el Rímac, Paulo Autuori conversó con la prensa y protagonizó un fuerte altercado con un periodista.

El comunicador quiso consultarle sobre cómo tomó el equipo el descenso automático de Binacional. Sin embargo, el técnico brasileño lo interrumpió y criticó su pregunta. Además, calificó al torneo peruano como un campeonato de aficionados.

Autuori discute con periodista tras empate de Sporting Cristal

"Imagino que no fue una buena semana para ustedes...", dijo el corresponsal segundos antes de ser interrumpido por Paulo Autuori. El entrenador frenó su pregunta porque le disgustó la forma en cómo la planteó.

"¿Cómo tú estás en la vida? Estoy vivo, estamos con salud para trabajar. Hay vida. Usted siempre entra con la pregunta para abajo, que quede muy claro eso. Haga un ejercicio de memoria de la última vez que hablaste algo acá. Yo tengo tiempo en el fútbol", refutó.

El periodista consideró que a Autuori se incomodaba con las preguntas de la conferencia. Esto hizo molestar aún más al estratega. "No me molestan. ¿Alguna vez me incomodó alguna pregunta? ¿Dejé de hablar alguna pregunta? Dime la respuesta (...) Entonces, rectifica tu pregunta. No empieces así", argumentó.

Autuori califica a la Liga 1 como un torneo de aficionados

En otro momento del intercambio de palabras, Paulo Autuori se refirió al descenso de Binacional. Sin problema alguno, el brasileño tildó al campeonato peruano como uno de aficionados por las irregularidades que no son comunes en el fútbol.

"En un torneo de aficionados todo pasa. Tú tienes que estar molesto con la falta de profesionalismo del fútbol peruano. Tú tienes responsabilidad, como la prensa toda la tiene de hablar las cosas como son. La mirada solamente en los jugadores o entrenadores. No hay ni qué hablar. Es un torneo de aficionados, no es uno profesional. Al comienzo me preguntaron si estoy molesto o no. La verdad que no porque para mí no es sorpresa ninguna", declaró.

"Acá (en referencia a la cancha) es donde nosotros controlamos porque es nuestro rendimiento. No hemos rendido lo suficiente para ganar el partido por un tema de eficacia. Con lo que pasa afuera no podemos hacer nada. Yo no voy a tocar ese tema porque yo no lo controlo", finalizó.