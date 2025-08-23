HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Fútbol Peruano

Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

En conferencia de prensa, un periodista quiso preguntarle sobre la eliminación de Deportivo Binacional del torneo peruano. Sin embargo, Paulo Autuori lo interrumpió y tuvo un acalorado cruce de palabras.

Paulo Autuori no estuvo de acuerdo con la pregunta de un periodista tras el empate de Sporting Cristal. Foto: composición LR/Inka Digital TV
Paulo Autuori no estuvo de acuerdo con la pregunta de un periodista tras el empate de Sporting Cristal. Foto: composición LR/Inka Digital TV

Sporting Cristal no se hizo fuerte en el Alberto Gallardo y empató 2-2 ante UTC por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este resultado permite que los rimenses sean punteros, pero no lograron marcar distancia de Universitario. Recordemos que tras la eliminación de Deportivo Binacional de primera división, los celestes perdieron puntos y la posibilidad de ser únicos líderes del campeonato. Una vez acabado el compromiso en el Rímac, Paulo Autuori conversó con la prensa y protagonizó un fuerte altercado con un periodista.

El comunicador quiso consultarle sobre cómo tomó el equipo el descenso automático de Binacional. Sin embargo, el técnico brasileño lo interrumpió y criticó su pregunta. Además, calificó al torneo peruano como un campeonato de aficionados.

PUEDES VER: André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: 'Profe', déjeme ganar...

lr.pe

Autuori discute con periodista tras empate de Sporting Cristal

"Imagino que no fue una buena semana para ustedes...", dijo el corresponsal segundos antes de ser interrumpido por Paulo Autuori. El entrenador frenó su pregunta porque le disgustó la forma en cómo la planteó.

"¿Cómo tú estás en la vida? Estoy vivo, estamos con salud para trabajar. Hay vida. Usted siempre entra con la pregunta para abajo, que quede muy claro eso. Haga un ejercicio de memoria de la última vez que hablaste algo acá. Yo tengo tiempo en el fútbol", refutó.

El periodista consideró que a Autuori se incomodaba con las preguntas de la conferencia. Esto hizo molestar aún más al estratega. "No me molestan. ¿Alguna vez me incomodó alguna pregunta? ¿Dejé de hablar alguna pregunta? Dime la respuesta (...) Entonces, rectifica tu pregunta. No empieces así", argumentó.

PUEDES VER: Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: Hablé con Óscar Ibáñez

lr.pe

Autuori califica a la Liga 1 como un torneo de aficionados

En otro momento del intercambio de palabras, Paulo Autuori se refirió al descenso de Binacional. Sin problema alguno, el brasileño tildó al campeonato peruano como uno de aficionados por las irregularidades que no son comunes en el fútbol.

"En un torneo de aficionados todo pasa. Tú tienes que estar molesto con la falta de profesionalismo del fútbol peruano. Tú tienes responsabilidad, como la prensa toda la tiene de hablar las cosas como son. La mirada solamente en los jugadores o entrenadores. No hay ni qué hablar. Es un torneo de aficionados, no es uno profesional. Al comienzo me preguntaron si estoy molesto o no. La verdad que no porque para mí no es sorpresa ninguna", declaró.

"Acá (en referencia a la cancha) es donde nosotros controlamos porque es nuestro rendimiento. No hemos rendido lo suficiente para ganar el partido por un tema de eficacia. Con lo que pasa afuera no podemos hacer nada. Yo no voy a tocar ese tema porque yo no lo controlo", finalizó.

Notas relacionadas
Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

LEER MÁS
Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

LEER MÁS
Sporting Cristal empató 2-2 con UTC por el Torneo Clausura 2025: 'Celestes' son los nuevos punteros de la Liga 1

Sporting Cristal empató 2-2 con UTC por el Torneo Clausura 2025: 'Celestes' son los nuevos punteros de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

LEER MÁS
Ricardo Gareca bromeó a André Carrillo tras mandarlo a buscar su reemplazo en Huancayo: "Qué mentiroso es"

Ricardo Gareca bromeó a André Carrillo tras mandarlo a buscar su reemplazo en Huancayo: "Qué mentiroso es"

LEER MÁS
Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

LEER MÁS
Alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota